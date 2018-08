Bremen. Querpass, diagonaler Pass in den Kreis – drin. Mit dem Anschlag überrumpelte Hannover 78 die zweiten Damen vom Bremer Hockey-Club und ging nach gerade einmal zehn Sekunden in Führung. Die konnten die Gastgeberinnen in der zweiten Hälfte ausbauen, sodass es nach 70 Minuten 0:2 aus Sicht der Bremerinnen stand.

Nach dem ersten Gegentor ließen die Gäste aus Oberneuland nur noch wenig zu. Die gesamte erste Halbzeit über hatten sie ihre Gegnerinnen im Griff, erzählt Christian Bremer. Der Herren-Coach vertrat Damen-Trainer Max Johannsen bei dieser Partie auf der Trainerbank. Hannover 78 trat in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga an, stieg dann aber in die Oberliga ab. Eine höhere Spielqualität des ehemaligen Regionalligisten gegen den Oberliga-Damen konnte er aber nicht erkennen, so Christian Bremer weiter.

Das Problem der Bremerinnen war, dass sie ihre eigenen Chancen nicht verwandelten. Zehn kurze Ecken blieben ungenutzt, genau wie vier hundertprozentige Chancen aus dem eigenen Spielaufbau. Aus der kurzen Distanz schossen die Bremerinnen die Kugel mehrmals außen am Pfosten vorbei.

Der zweite Gegentreffer gelang den Hannoveranerinnen nach dem Seitenwechsel nach einem ähnlichen Muster wie der erste. Direkt nach Anpfiff überrumpelten sie erneut die Bremer Abwehr und trafen ins Gehäuse. „Danach lassen wir in der zweiten Halbzeit nicht eine Kreissituation mehr zu“, erzählt Christian Bremer. Er rühmte die Einstellung der Spielerinnen, die nach dem sehr frühen Rückstand ihren Spielplan durchgezogen und sich nicht haben einschüchtern lassen. Und das auch ein zweites Mal, nachdem sie noch weiter zurück lagen. Im Gegenteil haben sie versucht, den Rückstand wieder rein zu holen. „Rein taktisch haben sie das Pressing sehr gut umgesetzt“, so der Coach. Schade nur, sagt er, dass sie sich dafür nicht belohnt haben.

Ebenso habe es auch die Mannschaft gesehen, die durchaus selbstkritisch ihre Leistung nach dem Spiel analysiert habe, erzählt der Trainer weiter. Die Situationen vor dem Tor wollen die Frauen demnächst verstärkt trainieren, damit das Ergebnis in Zukunft den Spielverlauf widerspiegelt.

Bremer HC II: Anthes, Bergmann, Homann, Kausche, Kohlhoff, H. Kook, M. Kook, Lindgens, Olaobaju, Permoser, Tönnies, Wilke.