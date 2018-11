Das tut richtig weh: Der Regionalliga-Aufsteiger Bremer Hockey-Club geht beim Braunschweiger THC 2:16 unter. Damit bleiben die Hockey-Herren punktlos und mit 2:24 Gegentoren Schlusslicht der Tabelle. Nur wenige Monate zuvor standen sich die beiden Teams in der Oberliga auf dem Feld gegenüber und trennten sich 0:0. „In der Halle ist das Spiel aber ein ganz anderes“, sagte BHC-Trainer Richard Barlow. Seine Mannschaft kämpfe noch damit, sich an das Level in der Regionalliga zu gewöhnen. Zudem musste der BHC mit einem schmalen Kader nach Braunschweig reisen. Also tauchte der Trainer selbst im Kader auf, um vielleicht im Spiel noch einen anderen Impuls setzen zu können. Doch dazu kam es gar nicht mehr, weil der Spielverlauf von Beginn an deutlich war. Zum Seitenwechsel lag der BHC schon 0:9 hinten. In der zweiten Halbzeit gelangen zwar Sebastian Tecklenburg und Filius Conradi zwei Tore, doch das war reine Ergebniskosmetik. Der Trainer will dem Team ein komplett neues Spielsystem verpassen. „Ich hoffe, dass die Umstellung schnell genug gelingt, damit wir die Klasse halten können.“

Bremer HC: Barlow, Conradi, Kausche, Henschen, Ripke, Mölln, Jovy, Peters, Wichmann, Jagdt, Tecklenburg.