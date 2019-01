Helfer befreien die Zuschauertribühne in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding von den Schneemassen. Foto: Tobias Hase (Tobias Hase / dpa)

Laut einer Pressemeldung des Landratsamts vom Dienstagmorgen stehe dieser in einem „absoluten Widerspruch“ zur Durchführung des Wettkampfs in der Chiemgau Arena. „Die Sicherheit der Menschen stehe an erster Stelle“, so der Sprecher weiter. Die Entwicklung über den Mittwoch hinaus sei derzeit noch offen.

Für Mittwoch (14.30 Uhr) war der Sprint der Herren über 10 Kilometer geplant. Am Donnerstag (14.30 Uhr) sollen die Damen über 7,5 Kilometer starten. Die für Dienstag geplante Weltcup-Eröffnungsfeier war schon am Montag abgesagt worden. (dpa)