Turnerin Simone Biles sorgte bei den US-Meisterschaften für Furore. Foto: Charlie Riedel/AP (Charlie Riedel / dpa)

Erst wenn Biles dieses „Triple-Double“ genannte Element auch bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart im Oktober turnt, wird es künftig im Regelwerk des Turn-Weltverbandes FIG auch ihren Namen erhalten.

„Ich wollte sehen, wie das aussieht“, sagte Biles. Überschwänglicher reagierten ihre Teamgefährtinnen. „Sie macht Sachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass die Leute sie machen könnten“, sagte die 16-jährige Sunisa Lee. „Es ist ein Riesen-Ding. Niemand hat das zuvor bei den Frauen je geschafft, und sie macht es auch noch besser als die meisten Männer“, lobte US-Cheftrainer Tom Forster.

Biles gewann mit 29,400 Punkten (bei den US-Meisterschaften kommen zwei Übungen in die Wertung) nicht nur überlegen den Titel am Boden, sondern holte nach Clara Schroth (1945-1952) als zweite Turnerin den sechsten US-Titel im Mehrkampf. Mit 118,500 Punkten setzte sie sich nach zwei kompletten Vierkämpfen haushoch überlegen vor Sunisa Lee (113,550) und Grace McCallum (111,850) durch. Biles unterstrich damit ihre Ambitionen auf ihren fünften WM-Mehrkampf-Titel in Stuttgart. Bislang hat die Ausnahmeturnerin 14 Mal WM-Gold erkämpft. Bei den US-Titelkämpfen gewann sie zudem die Titel am Schwebebalken und am Sprung. (dpa)