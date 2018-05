Bundesweiter Aktionstag

Billard-Sportler stellen sich vor

Jenny Häusler

Bremen. Am Wochenende läuft die jährliche bundesweite Aktion „Deutschland spielt Billard“, bei der sich verschiedene Billard-Vereine aus Deutschland vorstellen. Von 14 bis 19 Uhr zeigen am Sonnabend die Bremer-Billard-Sportler in der Würzburger Straße 4 die verschiedenen Karambolage-Disziplinen.