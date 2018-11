Es begann ein bisschen zäh, endete aber mit einem klaren Erfolg. „Wir hatten das Spiel jederzeit unter Kontrolle“, kommentierte Gökhan Deli den 5:1 (2:0)-Erfolg seines BSC Hastedt über den OSC Bremerhaven. Der Trainer war insgesamt also zufrieden nach dem Heimerfolg über das Bremen-Liga-Schlusslicht. Sein Team hatte allerdings eine gewisse Anlaufzeit benötigt. „Wir haben uns bis zum 1:0 schwergetan“, bestätigte Deli. Zwar verzeichnete der BSC viel Ballbesitz, in die gefährliche Zone kam er in der ersten halben Stunde aber nur selten. Und wenn er dann mal eine Chance besaß, fehlte die Konzentration. Besser wurde es erst nach der Führung, und in den letzten zehn Minuten schoss der Gastgeber dann sogar einen klaren Sieg heraus – einmal mehr unterstützt durch Iman Bi-Ria, den eingewechselten Sportlichen Leiter.

Tore: 1:0 Faouzi (38.), 2:0 Kaloshi (41.), 3:0 Bi-Ria (85.), 3:1 Fidan (86.), 4:1 Kenneweg (88.), 5:1 Bi-Ria (90.+2).