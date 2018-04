Konnte die Niederlage beim Tabellenführer trotz seiner 25 Punkte nicht verhindern: Bremerhavens Spielmacher Jordan Hulls. (Nordphoto)

Sie haben an der Sensation geschnuppert. Sie haben alles versucht und doch stehen die Eisbären Bremerhaven am Ende nach der 95:98 (50:46)-Niederlage beim Tabellenführer FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga wieder einmal mit leeren Händen da. Das ungleiche Süd-Nord-Duell im Audi Dome vor 4848 Zuschauern ging wie das Hinspiel in der Bremer ÖVB-Arena (83:85) erst in der Crunch Time, den letzten Sekunden, verloren. Nur gut, dass zeitgleich auch der ärgste Abstiegskonkurrent, die "Rockets" aus Erfurt, deutlich mit 70:93 (33:49) gegen die Telekom Baskets aus Bonn unterlagen.

Damit ergibt sich vor dem abschließenden Spieltag am 1. Mai das von vielen erwartete Szenario: Die Eisbären Bremerhaven benötigen einen Sieg zu Hause gegen die Gießen 46ers, die überraschend gegen den Tabellenzweiten ALBA Berlin mit 102:87 gewannen. Dennoch ist das Mittelfeld-Team aus Hessen nicht unschlagbar, Play-Off-Ambitionen hegen die Gießener nicht mehr. Allerdings wären die Eisbären im Erfolgsfall noch auf Schützenhilfe von Science City Jena angewiesen, im Thüringen-Duell dürfte Jena den "Rockets" aus Erfurt keinen Sieg gestatten. Nur unter diesen beiden Voraussetzungen würden die Eisbären Bremerhaven sportlich in der Basketball-Bundesliga verbleiben können.

Spielerisch überzeugende Gäste

In München erschossen am Ende zwei Serben die Seestädter, nachdem die Schützlinge von Eisbären-Trainer Arne Woltmann über weite Strecken der Partie in Führung gelegen hatten. Die Gäste zeigten von Beginn an eine motivierte sowie kämpferisch und spielerisch überzeugende Vorstellung und schenkten die Auseinandersetzung keinesfalls ab, was ja im Hinblick auf den zu erwartenden Showdown zwei Tage später gegen Gießen denkbar gewesen wäre. "Wir fahren jetzt nach München und werden dort alles geben", hatte Arne Woltmann direkt nach der Heimniederlage gegen Ulm am Freitagabend gesagt. Dass es nicht zum Sieg reichte lag an Vladimir Lucic und Stefan Jovic, die die entscheidenden Punkte für den FC Bayern markierten. Den Dreier zum 93:90 von Lucic 38 Sekunden vor der Schlusssirene konnte Eisbären-Topscorer Jordan Hulls seinerseits noch kontern, der nächste Dreier von Jovic zum 96:93 bedeutete die Entscheidung. Zwei Freiwürfe von Johnny Berhanemeskel langten nur noch zum Anschluss (96:95), dann machte Lucic mit einem Alley Oop den Deckel drauf. Dennoch blieb Arne Woltmann positiv gestimmt: "Ich glaube, wir haben heute nicht wie eine Mannschaft gespielt, die gegen den Abstieg spielt. Ich schaue positiv nach vorne, denn wenn wir die gleiche Energie an den Tag legen wie heute, haben wir gute Chancen zu gewinnen und in der Liga zu bleiben."

Zu Beginn waren es vor allem die Dreier von zweimal Johnny Berhanemeskel, Kapitän Dominique Johnson und Jordan Hulls, die den Bayern den Schneid abkauften und Bremerhaven mit 22:12 in Führung gehen ließen. Das erste Viertel gewannen die Gäste mit 26:19. In den zweiten zehn Spielminuten zog der FC Bayern München das Tempo aber an. Der Eisbären-Vorsprung schrumpfte, beim 33:33 war erstmals der Ausgleich hergestellt, und ein Dreier des US-Amerikaners Braydon Hobbs ließ die Gastgeber nach den Anfangsminuten mit 39:37 wieder die Führung übernehmen. Allerdings zeigten die Bremerhavener ihrerseits Biss und blieben im Spiel. Zur Pause lagen sie dank eines erfolgreichen Dreiers in den letzten Sekunden vor der Sirene von Johnny Berhanemeskel – sein insgesamt vierter in Halbzeit eins – überraschend mit 50:46 in Front.

Der unerwartete Spielverlauf hielt auch nach Wiederbeginn im Münchener Audi Dome an. Carl Baptiste und Johnny Berhanemeskel versenkten ihre Dreier-Versuche, auch Jordan Hulls traf weiter sicher, so dass die Eisbären Bremerhaven auf neun Punkte (61:52) davonziehen konnten. Dieser Vorsprung wurde bis zur Drittelsirene von den Nordlichtern mit Zähnen und Klauen verteidigt und betrug vor den abschließenden zehn Spielminuten noch zwei Zähler (72:70). Im Schlussabschnitt setzte sich Bremerhaven nochmals auf 83:75 ab, hatte den Sensationssieg schon vor Augen, ehe dem Starensemble des FC Bayern doch noch der Turnaround gelang.

Eisbären Bremerhaven: Johnson (3/1 Dreier), Kessens (8), Breitlauch (n.e.), Berhanemeskel (23/6), Bleck (5/1), Hulls (25/3), Bussey (3/1), Elliott (5/1), Brembly (n.e.), Baptiste (9/1), Groselle (14).