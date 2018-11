SV Grambke-Oslebshausen wird bei der 15:38-Niederlage in Morsum förmlich überrannt

Bittere Lehrstunde in Sachen Tempohandball

Olaf Kowalzik

Oslebshausen. So geht Tempo-Handball richtig: Den Frauen des SV Grambke-Oslebshausen wurde in der Landesklasse vom TSV Morsum eine richtige Lehrstunde erteilt. Die Gelb-Blauen wurden vom Landesliga-Absteiger mit 15:38 (8:17) gnadenlos überrannt und nehmen in der Tabelle als Aufsteiger mit 4:4 Punkten den siebten Platz ein.