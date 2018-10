„Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt“, sagte ATSV-Trainer Philipp Grieme, „und kamen gar nicht gut ins Spiel.“ Nach einem 2:6-Rückstand (15. Spielminute) kämpfte sich das Team zunächst langsam heran, vergab allerdings zu viele Chancen im Angriff, „weil unser Timing im Angriffsspiel nicht stimmte und wir die Moral und unseren Siegeswillen im ersten Durchgang komplett haben vermissen lassen“, so Grieme. In der Halbzeit gab es dann eine klare Ansage vom Coach, „dass wir uns auf unsere Stärken besinnen sollen, dazu hab ich versucht, die Jungs nochmal aufzuwecken, denn die kühle Nordfrostarena hat uns ganz schön zugesetzt“.

In der 40. Minute stellt Grieme die ATSV-Abwehr schließlich auf eine 5-1-Deckung um, was seitens der Gastgeber zu großer Unordnung im Angriff führte wodurch die Gäste nun Tor um Tor herankommen konnten. Kurz vor dem Ende lag Habenhausen schließlich noch immer mit zwei Toren hinten und der Trainer nahm die anfangs beschriebene Auszeit. Lukas Schäfer schnappte sich wie abgesprochen den schwierigen Wurf und traf zum Anschluss. „Danach waren nur noch etwa 30 Sekunden zu spielen“, skizzierte Grieme den spannenden Schlussspurt seiner Mannschaft, „wir erobern den Ball und laufen einen blitzsauberen Tempogegenstoß über Bjarne Ruthke und dieser trifft zum Ausgleich.“ Nachdem Grieme in den letzten Sekunden auch noch Torhüter Nils Wilshusen aus dem Tor genommen hatte, „mussten wir ihn schnell wieder zurück wechseln und hatten Glück, dass die Gastgeber das leere Gehäuse übersehen haben“, so Grieme, der Rechtsaußen Lukas Meier ein Sonderlob für dessen Nervenstärke aussprach, „weil er jeden Siebenmeter reingeworfen hat“.

Auch ATSV-Keeper Nils Wilshusen wurde vom Trainer aus einer insgesamt unaufhörlich kämpfenden Mannschaft hervorgehoben, „weil er über das ganze Spiel wieder einmal eine tolle Leistung geboten hat“, wie Grieme betonte. „Wir wollten eigentlich eine Reaktion auf das verlorene Spiel in Schwanewede zeigen“, erklärte Grieme kurz nach dem Ende der spektakulären Begegnung, „diese habe ich allerdings nur in einigen Momenten der zweiten Halbzeit erkennen können.“ Trotzdem zollte der Trainer dem gesamten Team ein Lob, „weil sie sich in der zweiten Halbzeit kämpferisch zeigte, eine tolle Moral bewiesen hat und völlig verdient noch diesen einen Punkt erkämpfen konnte.“ Allerdings gestand Grieme gleichzeitig ein, „dass es ein glücklich gewonnener Punkt für uns war“.

ATSV II: Wilshusen; von der Heyde, Stüven, Klün, Hamann, Wilhelms (4), Schilling (2), Schäfer (2), Marz (2), Meier (9/6), Ruthke (1), Krüger (2), Rohländer (1), Cagliani (1).