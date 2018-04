Jubelnde Blumenthaler: Mit einem Sieg im Elfmeterschießen sicherten sie sich am Dienstagabend die Teilnahme am Lotto-Pokal-Finale. (Mats Vogt)

Der Torhüter des Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV, Jascha Tiemann, riss sich das Trikot vom Leib und ließ sich von seinen Mitspielern feiern. Soeben hatte der 18-Jährige seinen zweiten Strafstoß im Elfmeterschießen gehalten und seinem Verein damit einen 6:5-Sieg beim Tabellenzweiten der Landesliga Bremen, SFL Bremerhaven, im Halbfinale des Lotto-Pokals beschert.

Auch Blumenthals Trainer Malte Jaskosch wusste, bei wem er sich in erster Linie für den Finaleinzug zu bedanken hatte: „Jascha war heute ein überragende Torhüter.“ Bereits in der Anfangsphase hatte der Youngster sein Team mit tollen Paraden vor einem Rückstand bewahrt. „Wir haben die ersten 20 Minuten völlig verschlafen“, stellte Jaskosch fest. Zweimal ließ Jascha Tiemann Torge-Marvin Kück bravourös abblitzen. Besonders der Reflex gegen einen Schuss von Kück aus acht Metern nach 21 Minuten hatte es in sich. Nach einer halben Stunde fing sich der favorisierte Bremen-Ligist langsam und erspielte sich seinerseits ein paar nennenswerte Torchancen. Malte Tietze beförderte den Ball nach einem schönen Solo von Ali Dag auf der rechten Seite in Rücklage drüber (38.). Kurz darauf scheiterte Tietze an SFL-Torwart Maximilian Klobke. Ali Dag zog zudem unbedrängt am Bremerhavener Gehäuse vorbei (42.). 60 Sekunden später wehrte der starke Maximilian Klobke auch einen Schuss von Tim Pendzich ab.

Nach der Pause weiter Druck

Die Nordbremer machten nach der Pause gleich weiter Druck. Abdullah Basdas, Malte Tietze und Vinzenz van Koll hatten das ­Visier aber nicht exakt eingestellt. Auf der anderen Seite parierte Jascha Tiemann glänzend einen Schuss von Mirco Tatje (53.). Beide Teams drängten nun in einem offenen Schlagabtausch auf das Führungstor. Die Hausherren strahlten besonders bei Standardsituationen Gefahr aus, wirkten aber zeitweise in spielerischer Hinsicht reifer. 20 Minuten vor dem Ende kam Maxim Bechtold bei einem Freistoß von Timo Struppe mit dem Kopf einen Tick zu spät. Sandro Felipa prüfte ferner Jascha Tiemann (78.). Die Schlussminuten gegen kräftemäßig nachlassende Gastgeber gehörten dann wieder dem Bremen-Ligisten. Maximilian Klobke lenkte einen platzierten Schuss von Vinzenz van Koll fabelhaft zur Ecke ab (82.). In der 90. Minute kam Klobke dann noch mit den Fingerspitzen an einen Ball von Tim Pendzich und lenkte diesen so an den Pfosten. Den Nachschuss setzte Yannik Wojciechowski über den Querbalken.

Im Elfmeterschießen hielt Jascha Tiemann nach dem 1:0 von Malte Tietze den Ball von Timo Struppe. Abduallah Basdas erhöhte auf 2:0, ehe Torge-Marvin Kück auf 1:2 verkürzte. Blumenthals Dennis Jordan jagte die Kugel dann in den Bremerhavener Abendhimmel. Maxim Bechtold glich zum 2:2 aus. Im Anschluss trafen Yasin Chaaban, Yannik Wojciechowski, Vinzenz van Koll und Patrick Chwiendacz jeweils bombensicher für den Gast. Birk Virkus, Eduard Kimmel und Waldemar Ginz hielten das Heimteam im Rennen um den Finaleinzug. Dann tauchte Jascha Tiemann in die aus seiner Sicht rechte Ecke ab und verhinderte so das 6:6. Tiemann feierte im Anschluss mit einem Hochgefühl in seinen 19. Geburtstag hinein. „Am Ende fehlte uns das Quäntchen Glück“, analysierte Bremerhavens Birk Virkus.