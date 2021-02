Der VfL Bochum festigte mit seinem Sieg über Braunschweig seinen Aufstiegsplatz. Foto: Guido Kirchner/dpa (Guido Kirchner / dpa)

Die Westfalen besiegten am Sonntag den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig mit 2:0 (2:0). Gemeinsam mit Holstein Kiel steht nach dem 21. Spieltag sogar ein punktgleiches Trio an der Tabellenspitze. Drei Punkte dahinter folgt die SpVgg Greuther Fürth nach dem 0:0 am Samstag beim HSV. Während Aufsteiger Braunschweig mit 17 Zählern Vorletzter bleibt, feierten der FC St. Pauli und Darmstadt 98 in direkten Duellen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Dank Mathias Honsak (M) feierte Darmstadt einen Heimsieg gegen Osnabrück. Foto: Uwe Anspach/dpa (Uwe Anspach / dpa)

Sowohl die Hamburger nach dem 2:1 (1:0) beim 1. FC Nürnberg (23) als auch die Lilien beim 1:0 (1:0) gegen den VfL Osnabrück (22) haben nun 25 Punkte auf dem Konto.

Wegen des Montagspiels in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld gibt es an diesem Spieltag keines im Unterhaus.

St. Pauli feierte einen wichtigen Auswärtssieg in Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa (Daniel Karmann / dpa)

© dpa-infocom, dpa:210214-99-438036/2