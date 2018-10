Es war ein Pokalspiel, in dem sich der Favorit sehr schwer tat: Bremen-Ligist SC Borgfeld setzte sich erst im Elfmeterschießen mit 4:1 (1:0/1:1) bei Bezirksligist ATSV Sebalsbrück durch – und darf sich nun im Halbfinale beim Bremer SV beweisen. „Der Gegner war deutlich aggressiver als wir“, resümierte Borgfelds Trainer Ugur Biricik. „Wir haben uns vor allen Dingen in der Offensive sehr schwer ­getan.“ Nach dem Führungstreffer durch ­Alexander Lohs (9.) hatte Borgfeld in der Folge mehr Ballbesitz, wusste damit allerdings nur wenig anzufangen. Mustafa Celik brachte den ATSV mit seinem späten Treffer ins Elfme­terschießen, in dem den Hausherren allerdings vollkommen die Nerven versagten. Während Yassin Bekjar, Ahmet Derin und ­Niklas Ordenewitz für die Gäste trafen, ­verschossen die Gastgeber ihre sämtlichen Elfmeter.