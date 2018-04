Jaylen Brown (l) war der Garant für den Sieg der Boston Celtics gegen die Milwaukee Bucks. Foto: Charles Krupa (dpa)

Jaylen Brown war mit 30 Punkten Bostons erfolgreichster Punktesammler. Terry Rozier steuerte 23 Punkte und acht Assists zum Heimerfolg der Celtics bei. Bei den Bucks überzeugte Giannis Antetokounmpo mit 30 Punkten, neun Rebounds und acht Assists.

In der Best-of-Seven-Serie führt Boston mit 2:0. Das dritte Spiel wird am Freitag in Milwaukee ausgetragen. Für Bostons Nationalspieler Daniel Theis ist die Saison nach einem Meniskusriss bereits beendet.

Die Toronto Raptors besiegten die Washington Wizards 130:119 (76:58). DeMar DeRozan war mit 37 Punkten der Topscorer im Spiel. In der Best-of-Seven-Serie steht es 2:0 für die Kanadier. Spiel drei ist für Freitag in der US-Hauptstadt angesetzt. (dpa)