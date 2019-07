Formel 1

Bottas holt Pole Position in Silverstone - Vettel Sechster

Valtteri Bottas startet beim Großen Preis von Großbritannien von der Pole Position. Der 29 Jahre alte Mercedes-Pilot aus Finnland fuhr in der Formel-1-Qualifikation die schnellste Zeit und geht mit den besten Aussichten in das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky).