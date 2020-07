Sicherte sich in Spielberg den ersten Startplatz: Mercedes-Pilot Valtteri Bottas. Foto: Mark Thompson/Pool Getty/AP/dpa (Mark Thompson / dpa)

Der Finne verwies am Samstag in Spielberg seinen favorisierten Teamkollegen Lewis Hamilton mit zwölf Tausendstelsekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der das Rennen in der Steiermark in den beiden Vorjahren gewonnen hatte.

Fährt in Spielberg nur hinterher: Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Foto: Darko Bandic/AP/dpa (Darko Bandic / dpa)

Für Bottas ist es die zwölfte Pole Position seiner Karriere. Zuvor war Titelverteidiger Hamilton in allen Trainingseinheiten schneller gewesen. Sebastian Vettel scheiterte im Ferrari als Elfter vorzeitig in der Qualifikation.

© dpa-infocom, dpa:200704-99-672169/3 (dpa)