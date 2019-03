Gröpelingen

Boxer Eftimov gewinnt Halbfinale

Rainer Jüttner

Gröpelingen. Sergey Eftimov von Tura Bremen hat den Halbfinalkampf der Jugendmeisterschaften des Niedersächsischen Box-Verbandes gewonnen. In Wehrbleck besiegte er in der U 19 (A-Klasse) in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm seinen Kontrahenten Leon Herrmann vom VfL Wolfsburg einstimmig nach Punkten.