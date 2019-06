Technischer K.o.

Boxweltmeister Joshua unterliegt Außenseiter Ruiz

Profiboxer Andy Ruiz Jr. hat für eine riesige Überraschung gesorgt: Der Amerikaner entthronte in New York den Vierfachweltmeister Anthony Joshua durch technischen K.o. in der 7. Runde.