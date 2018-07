Mesut Özil hat in seiner Erklärung DFB-Präsident Reinhard Grindel scharf angegriffen. (Grafik Weser-Kurier)

Die Özil-Debatte – sie scheint mit dem Rücktritt des Mittelfeldstars aus der deutschen Nationalmannschaft nicht beendet zu sein. Sondern gerade erst angefangen zu haben. „Es ist an der Zeit, eine neue Diskussion anzuregen. Das ist die Aufgabe von Politik, DFB und Medien“, sagte der Bremer Bürgerschaftsabgeordnete Mustafa Öztürk von den Grünen.

Özil habe vielen Leuten aus dem Herzen gesprochen, sein Statement löse jetzt eine neue Debatte aus. Anja Stahmann, in Bremen Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport, sagte: „Die aktuelle Debatte zeigt, dass vieles, was wir überwunden glaubten, noch immer aktuell ist.“ Niedersachsen Integrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf (SPD) kritisierte: Diese Vorfälle werfen Deutschland in Sachen Integration um Jahre zurück.“

Mehr zum Thema Kommentar zur Erklärung von Mesut Özil Den Stolz verloren Das Foto von Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten hat scharfe Kritik ausgelöst. Jetzt hat sich ... mehr »

Der 29-jährige Mesut Özil, geboren in Gelsenkirchen, hat türkische Wurzeln. Fußballerisch reifte er bei Werder Bremen zum Superspieler, ehe seine Karriere ihn zu Real Madrid, Arsenal London und 2014 zum WM-Titel führte. Am Sonntag hatte er seinen Rücktritt mit Rassismus-Vorwürfen gegen den DFB und Medien in Deutschland verbunden. Kernaussage: Wenn er gewinne, sei er Deutscher, wenn er verliere, sei er Migrant.

„Wir haben einen latenten Rassismus in Deutschland, das zeigen alle Studien“, sagte Yasemin Karakasoglu, Migrationsforscherin an der Uni Bremen. Özils sportliche Leistung werde an die ethnische Herkunft geknüpft – genau darin würde sich dieser Rassismus äußern. „Die Fotosession von Özil mit Erdogan war unsensibel und unangebracht.

Aber Kanzlerin Merkel schüttelt auch die Hand von Erdogan, wenn er ihr drei Millionen syrische Flüchtlinge abnimmt“, sagte die Professorin. Özil hatte sich Mitte Mai gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten fotografieren lassen – und danach indirekt selbst dazu beigetragen, dass die Debatte um diese Aktion immer größer und hitziger geführt wurde: Mehr als zwei Monate lang schwieg er, ehe er sich über die sozialen Netzwerke äußerte.

„Die Kritik an Özil war berechtigt, aber übertrieben“, sagte Elombo Bolayela, der für die SPD im Bremer Parlament sitzt. Gerade diese Überhöhung hält auch Wissenschaftlerin Karakasoglu für ein großes Problem. Und sieht sie als Ursache für den Schaden, der im Fall Özil beziehungsweise im Umgang mit dem Fall Özil angerichtet worden sei. „Özil wird zur Symbolfigur für misslungene Integration gemacht. Das finde ich perfide“, sagte Karakasoglu.

Es gebe Millionen Beispiele für gelungene Integration in Deutschland. Vor allem von der AfD wurde der Özil-Rücktritt zum Anlass genommen, dem Land eine gescheiterte Integrationspolitik vorzuwerfen. „Mit seiner Abschiedstirade erweist sich Mesut Özil leider als typisches Beispiel für die gescheiterte Integration von viel zu vielen Einwanderern aus dem türkisch-muslimischen Kulturkreis“, sagte Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion.

Die Vorwürfe aus anderen Parteien haben sich am Montag in erster Linie gegen den DFB und dessen Umgang mit Mesut Özil gerichtet. „So ein Mann ist nicht tragbar“, sagte der Grüne Öztürk über den DFB-Chef Reinhard Grindel, den er politisch als „Rechtsaußen“ bezeichnete. Öztürk: „AfD-Sprech können wir an der DFB-Spitze nicht gebrauchen.“ Auch Cindi Tuncel, Abgeordneter der Grünen in der Bürgerschaft, sagte, Grindel und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hätten Özil zum Sündenbock gemacht.

Und damit die Vorlage für Özil geliefert, „so ein Statement abzuliefern“. Özils Statement hätte allerdings viel früher erfolgen müssen, betonte Tuncel. In einer Stellungnahme des DFB-Präsidiums bedauerte Grindel am Montag den Özil-Rücktritt und verwahrte sich gleichzeitig „in aller Deutlichkeit“ dagegen, „mit Rassismus in Verbindung gebracht“ zu werden.

„Mesut Özil hat die richtige Entscheidung getroffen, da stand der DFB nicht hinter seinem Spieler. Wenn mein türkischer Staatspräsident ein Foto mit mir machen wollte, würde ich auch nicht nein sagen“, kommentierte in Bremen Gökhan Deli, Trainer BSC Hastedt. Einen schwierig zu reparierenden Schaden sehen viele in Bremen, Deutsche wie Deutsch-Türken, Politiker wie Fußballer. Erhan Koser, Vereinsvorsitzender beim SV Türkspor, sagte dazu dem WESER-KURIER: „Deutschland gibt im Ausland kein schönes Bild ab.“