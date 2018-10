Willi Zander (Baumgart)

Wann das letzte Mal ein solcher Erfolg gelungen ist, daran kann sich Willi Zander so gerade noch erinnern. Es liegt ja schon lang zurück. „Das muss jetzt etwa 15 Jahre her sein“, sagt der Verbandssportlehrer des Bremer Fußball-Verbandes (BFV). Umso mehr freut er sich über den zweiten Platz seiner U 18-Auswahl beim Sichtungsturnier in Duisburg: „Das hat richtig Spaß gemacht.“

Es ist nämlich so: Bremen ist der kleinste von insgesamt 21 Landesverbänden unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Wenn der BFV also mit einem Team zum Vergleichsturnier antritt, dann gilt es eigentlich immer als Außenseiter. Ein einstelliger Platz im Abschlussklassement ist schon ein Erfolg.

Nun aber zählen die jungen Kicker aus Bremen zu den besten Teams Deutschlands, ließen sie doch gleich 19 Landesverbände und das U 19-Perspektivteam hinter sich. Nur der Sieger Niedersachsen punktete besser in den Tagen von Duisburg, er gewann einen Zähler mehr.

Dabei war die Bremer Auswahl nicht einmal in Bestbesetzung angetreten. In Keanu Schneider, Malek Memisevic und Torwart Laurens Hammermeister fehlten drei verletzte Spieler. Sie zählen unter normalen Umständen zum Stamm von Werders U 19 und rissen deshalb auch im BFV-Team deutliche Lücken.

Als übermäßig stark besetzt gilt der aktuelle Jahrgang sowieso nicht. „Ich hatte schon Mannschaften mit einer größeren Talentdichte“, sagt Willi Zander. Der Erfolg sei deshalb vor allem die Folge eines funktionierenden Kollektivs: „Wir haben uns im Verlauf des Turniers gesteigert und als Mannschaft toll gearbeitet.“

Dabei fehlte es trotz der drei namhaften Ausfälle nicht an Kickern aus dem grün-weißen Leistungszentrum. Gleich acht Spieler tragen im Verein das Werder-Trikot, drei weitere treten mit dem SC Borgfeld immerhin in der A-Junioren-Regionalliga an. Das bedeutet aber auch: Fünf Spieler der Auswahl stammen aus der Verbandsliga, einer Spielklasse also, in der unter normalen Umständen nur selten hochklassiger Jugendfußball zu Hause ist.

„Aber es hat einfach gepasst“, sagt Zander. Zwar hatte seine Mannschaft die Auftaktpartie gegen Mittelrhein (1:3; 11.) noch verloren. Doch nach den Siegen gegen Schleswig-Holstein (1:0; 21.) und Saarland (3:0; 13.) hatten sich die Bremer eine gute Ausgangsposition vorm Finale verschafft. Beim 3:1 gegen Bayern gelang dem Team von Willi Zander dann ausgerechnet im letzten Turnierspiel ein Paukenschlag.

Der favorisierte Gegner hatte die Bremer offenbar unterschätzt. Aber das passte dann irgendwie auch wieder ziemlich gut zu dieser Mannschaft. Denn mit dem starken Abschneiden der Auswahl ist für Willi Zander auch eine Feststellung verbunden: „In Bremen und umzu haben wir einige Jungs, die nicht schlechter sind als die Spieler aus Werders Internat.“

Leistungszentrum schon gute Arbeitet geleistet

Das will der Verbandstrainer nicht falsch verstanden wissen: Bei Werder wird wie in den meisten anderen Leistungszentren schon gute Arbeit geleistet. Er hat aber das Gefühl, dass sich gerade im Jugendfußball immer wieder bewahrheitet, wie schwer es der Prophet im eigenen Land hat. „Es ist doch so: Ein auswärtiger Spieler wird ein paar Mal beobachtet und hat dann ein paar gute Aktionen.

Von einem Bremer Spieler kennst du alle Stärken, aber eben auch alle Schwächen“, sagt Willi Zander. Insofern besäßen die Talente, die erst im Rahmen eines Scoutings auf den Radar eines Bundesligisten gelangen, einen Vorteil. „Aber das ist sicher kein Werder-Problem, das ist in allen Leistungszentren gleich“, so der Auswahlcoach. Für Willi Zander steht allerdings fest, dass die Prognose im Jugendfußball noch immer zu den schwersten Aufgaben zählt: „Wer diese Vorhersagen treffen kann, kann auch die Lottozahlen vorhersagen.“

Das Bremer Aufgebot: Marius Bruns (TuSpo Surheide), Ole Bahr, Jason Tomety-Hemazro (beide FC Union 60), Anatolij Mironenko, Timo Stüßel (beide JFV Bremerhaven), Eren Dinkci, Daniel Hefele, Massimo Klüver (alle SC Borgfeld), Timo Ahrens, Moritz Dittmann, Yannik Engelhardt, Thomas Linkov, ­Niklas Nannt, Marc Schröder, Fabian Straudi, Jorik Wulff (alle SV Werder Bremen)