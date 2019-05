Auf der Anlage in der Duckwitzstraße kämpften Sportlerinnen und Sportler aus Bremerhaven, Bremen-Nord und Bremen in Qualifikationsdurchgängen und anschließendem Finals um Titel und Nominierungen für den Saisonhöhepunkt, die Deutschen Meisterschaften, die im Juni in Kiel stattfinden werden. In elf Wettbewerben der verschiedenen Altersklassen erreichte Bremen sechs und Bremerhaven fünf Titel.

Besonders in den Damenklassen dominierte Bremen Dominanz. Simone Grziwa gewann bei den Damen mit 900 Holz in 120 Wurf. Rang drei mit 896 Holz bedeuten auch für Silke Steitz die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Spannend verlief das Finale der Damen A. Dort konnte Anja Reinicke bei wechselndem Spielverlauf mit 895 Holz den Titel vor der amtierenden Deutschen Meisterin Ute Wachtendorf (893) erringen. Birgit Eckinger (Damen B, 870 Holz) und Bärbel Stehmeier (Damen C, 864 Holz) rundeten die Bremer Erfolge ab.

Den Titel bei den Junioren holte der Bremer Marc Schultz (850). Ansonsten waren in den Wettbewerben der Herren überwiegend Bremerhavener Kegler erfolgreich. Eine Ausnahme bildete die Klasse Herren A. Hier gab es das Novum, dass den Finaldurchgang (6 Teilnehmer) ausschließlich Kegler des Bremer Keglervereins erreichten. Holger Haase (905) wiederholte seinen Vorjahreserfolg und verwies Ralph Sickfeld (893) und Torsten Rohde (891) auf die Plätze. Hervorzuheben sind noch die Ränge zwei und drei bei den Herren (Carsten Grziwa 898, Patrick Fürst 889), die sich mit sehr guten Leistungen hinter dem Bremerhavener Sven Hamann (907) platzierten. Carsten Grziwa kann dadurch ebenfalls an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen.

Ergebnisse (Q= Qualifikation zur DM); Damen: 1. Simone Grziwa (900, HB, Q), 2. Anja Grünewald (898, BRV, Q), 3. Silke Steitz (896, HB, Q); Damen A: 1. Anja Reinicke (895, HB, Q), 2. Ute Wachtendorf (893, HB, Q), 3. Karin Thoden (887, HB, Q); Damen B: 1. Birgit Eckinger (870, HB, Q), 2. Silla Froese (865, BRV, Q), 3. Joan Langenfeld (852, HB-N, Q); Damen C: 1. Bärbel Stehmeier (864, HB, Q), 2. Renate Binder (859, HB)

Junioren: 1. Marc Schultz (850, HB, Q); Herren: 1. Sven Hamann (907, BRV, Q), 2. Carsten Grziwa (898, HB, Q), 3. Patrick Fürst (889, HB); Herren A: 1. Holger Haase (905, HB, Q), 2. Ralph Sickfeld (893, HB), 3. Torsten Rohde (891, HB); Herren B: 1. Uwe Trenke (906, BRV, Q), 2. Klaus Wendelken (884, BRV, Q), 3. Burkhard Bräunig (875, HB-N, Q); Herren C: 1. Hans-Jürgen Peters (883, BRV, Q), 2. Jürgen Castens (871, HB), 3. Detlef Timmermann (868, HB).