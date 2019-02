Krage-Handballerinnen schlagen Mittelweser/Eystrup 28:16

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bremen/Hastedt erfüllt Pflicht

Christian Markwort

Bremen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie fanden die Handballerinnen der SG HC Bremen/Hastedt mit einem mehr als deutlichen 28:16 (16:9)-Heimsieg in der Handball-Landesklasse (Krage) der Frauen eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur. Durch den Erfolg vergrößerte das als Aufstiegsaspirant in die Saison gestartete Team von Trainerin Andrea Wiegandt nun zwar den Vorsprung auf die beiden Abstiegsplätze – hat nach Einschätzung seiner Verantwortlichen allerdings noch jede Menge Luft nach oben.