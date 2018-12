Handball-B-Jugend bezwingt Aurich mit 23:20 - C-Nachwuchs festigt Rang drei mit 32:20-Sieg

Bremen/Hastedt zieht in die Oberliga ein

Olaf Kowalzik

Hastedt. Der Handballnachwuchs der SG HC Bremen/Hastedt feierte zwei wichtige Siege: Die männliche B-Jugend qualifizierte sich mit dem 23:20-Erfolg in Aurich für die Oberliga, die männliche C-Jugend festigte in der Oberliga mit dem 32:20-Heimsieg über Fredenbeck den dritten Platz. Der würde am Saisonende zur Teilnahme an der Niedersachsenmeisterschaft berechtigen.