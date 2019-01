Bremer-SV-Trainer Ralf Voigt (links) und Oberneulands Coach Kristian Arambasic verstehen sich trotz Konkurrenz gut. (Kuhaupt)

Spieler und Mannschaften der Bremen-Liga befinden sich in der Winterpause. Beim großen Hallenturnier in der ÖVB-Arena gab es mit dem TuS Schwachhausen einen Überraschungssieger. Trainer und Verantwortliche nutzen die Zeit, um in aller Ruhe eine Bilanz zu ziehen. Der WESER-KURIER hat die Leistungen der Teams an den bisherigen 18 Saisonspieltagen unter die Lupe genommen und nach Schulnoten bewertet.

Bremer SV

Vor der Saison hatte Ralf Voigt die Aufgabe seines Teams klar umrissen: Es ginge darum, „möglichst schnell eine gestandene Mannschaft zu werden“, meinte der damals noch neue Trainer des Bremer SV. Nun, eine gestandene Mannschaft wurde sehr schnell aus seinem Team, und das zählt sicher zu den positiven Überraschungen der Spielzeit. Schließlich hatte der BSV nicht nur den Trainer, sondern einen Großteil der Spieler ausgewechselt. Das merkte man zu keinem Zeitpunkt der Hinrunde. Der BSV bliebt zunächst 15 Spiele lang siegreich, leistete sich dann ein 0:0 gegen den TuS Schwachhausen und ging nun mit einer beeindruckenden Bilanz (16 Siege/ein Unentschieden/keine Niederlage) in die Winterpause. Es gibt keinen Zweifel: Der Weg zum Titel führt nur über den Bremer SV. ⇒Note: 1

FC Oberneuland

Der Tabellenzweite liegt nur einen Punkt hinter dem BSV. Auch die 48 Punkte des FCO (16-0-1) können sich sehen lassen. Nahezu perfekt verlaufen wäre die Hinrunde ohne diese eine Niederlage: im September verlor das Team ausgerechnet gegen den großen Konkurrenten. Dabei wurde beim 1:3 gegen den Bremer SV auch deutlich, was die beiden Topteams der Liga unterscheidet. Der BSV setzt aufs Kollektiv und eine einsatzfreudige Spielweise, die Mannschaft von Kristian Arambasic besitzt dagegen die besseren Einzelspieler. „Von der Technik her würde ich uns als besser einstufen, von der Physis und der Athletik aber ist der BSV stärker“, bestätigt der FCO-Coach. Wer sich am Ende durchsetzt, zählt sicher zu den spannendsten Fragen der kommenden Monate. ⇒Note: 1 -

TuS Schwachhausen

Die Lücke ist ziemlich groß, bereits 14 Punkte trennen den Dritten vom FCO. Aber beim TuS Schwachhausen wussten sie ja immer, dass es für den Titelkampf nicht reichen würde. Er wolle nicht an die Spitze, „aber direkt dahinter“, hatte Trainer Benjamin Eta zum Saisonstart gesagt – das ist seinem Team zweifellos gelungen. Dabei fiel eine Entwicklung auf: In den vergangenen Jahren hatte der TuS oft Probleme, das Spiel zu machen. Das klappt nun besser, Schwachhausen weiß etwas anzufangen mit dem Ball. Der ein oder andere Ausrutscher befindet sich allerdings noch immer in der Bilanz der Eta-Elf (11-1-6), etwa ein 3:5 beim Blumenthaler SV. Es unterstrich: noch kassiert die Mannschaft zu viele Gegentore, nämlich rund zwei pro Spiel. ⇒Note: 1 -

SFL Bremerhaven

Der Aufsteiger sorgte für eine große Überraschung. Zwar war erwartet worden, dass der Vizemeister der Landesliga in der neuen Spielklasse eine ordentliche Rolle übernehmen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben würde. Aber der vierte Platz ist deutlich mehr, als man der SFL (10-3-4) zugetraut hatte. Dabei waren sich die Experten sicher, wie der Neuling antreten sollte: mit einer kompakten und seit Jahren eingespielten Mannschaft. Große Fußballkunst wurde nicht erwartet. „Unsere Prämisse ist, defensiv gut zu stehen“, bestätigt SFL-Trainer Marcus Klame. Er wehrt sich allerdings gegen den Eindruck, sein Team könne nur destruktiv. So manches Ergebnis gibt ihm recht. Angesichts von 31 Treffern in 17 Spielen gelten die Bremerhavener gleichwohl als Minimalisten der Liga. Allerdings als sehr erfolgreiche Minimalisten. ⇒Note: 1

ESC Geestemünde

Irgendwann musste der ESC abreißen lassen: Es reichte einfach nicht, um mit den Topteams mitzuhalten. Zu einer starken Hinrunde reichte es trotz einiger Ausrutscher, etwa einem 1:2 in der Neustadt, aber trotzdem. Aber kommt das wirklich überraschend? Nein, kommt es nicht. Der ESC wurde schließlich bereits vor der Saison zu den aussichtsreichen Kandidaten gezählt. Das hatte zwei Gründe: Zum einen mangelt es dem Verein weder an Ambitionen noch an der finanziellen Ausstattung. Zum anderen hatte das Team bereits in der vergangenen Hinrunde stolze 30 Punkte gewonnen. Trainer Stefan Schlie: „Da haben wir Ausrufezeichen gesetzt.“ Nun knüpfte der ESC an die alte Rolle an und ging mit einer guten Bilanz (10-1-7) in die Pause. Sie wurde allerdings getrübt durch Niederlagen gegen Nachbarn. „Wir haben zwei Derbys verloren“, so Schlie. ⇒Note: 2 +

Brinkumer SV

Der sechste Rang erscheint nicht gerade adäquat – von einem amtierenden Meister wird schon etwas mehr erwartet. Für den Brinkumer SV ist der sechste Rang aber eine ganze Menge. Das Team von Dennis Offermann musste nach dem überraschenden Titelgewinn offenbar erst mal verschnaufen, geriet zudem in Personalnot und leistete sich einen kapitalen Fehlstart. Wochenlang hielt sich der Titelverteidiger in der zweiten Tabellenhälfte auf, belegte zwischendurch sogar einen Abstiegsplatz. Erst in den letzten Spielen der Hinrunde wurde Brinkum seiner Rolle gerecht – die sechs Siege aus sieben Partien hübschen die Bilanz (9-2-6) deutlich auf. Insofern dürfte mit der aktuellen Platzierung noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein: Der Brinkumer SV zählt zu den Teams, deren Formkurve nach oben zeigt. ⇒Note: 4 +

SG Aumund-Vegesack

Das letzte Ausrufezeichen liegt erst ein paar Wochen zurück: Im Derby gegen den Blumenthaler SV landete die SAV einen 1:0-Sieg. In Bremen-Nord ist so ein Erfolg von Bedeutung. Ansonsten liest sich die Bilanz des Teams von Björn Krämer (7-3-8) durchwachsen – weshalb der Siebte nun bereits fünf Punkte hinter dem Brinkumer SV zurückliegt. Die SAV blieb deshalb auch hinter den Erwartungen zurück. Nach dem sechsten Platz im Vorjahr hatte der Trainer sein Team „in der Breite und in der Spitze verstärkt“. Mit Zugängen wie Mirko Jankowski und Rückkehrer Abdullah Basdas sollte es ein bisschen weiter nach oben gehen. Aber die ganz großen Erfolge blieben abgesehen vom Derbysieg aus: Gegen die Teams von oben gelang der SAV kein dreifacher Punktgewinn. Sie steht derzeit offenbar völlig zu Recht im Mittelfeld. ⇒Note:3 -

BSC Hastedt

„Wir hatten einige unglückliche Niederlagen und Punktverluste“, sagt BSC-Coach Gökhan Deli. Er erklärt damit zugleich, wieso der Pokalsieger und Dritte des Vorjahres derzeit nur einen Platz im Mittelfeld belegt. Oder besser: Er nennt einen Aspekt. Ein weiterer sind die zahlreichen Abgänge von Leistungsträgern sowie durchaus vorhandene Personalsorgen – und dann gibt es noch das aktuelle Klima in der Mannschaft. Es stimmt nämlich nicht so richtig beim BSC. Deshalb stehen die Hastedter vor einem Neuanfang. „Da ist der Hunger weg“, sagt Iman Bi-Ria, der Sportliche Leiter. Man werde nun „gegensteuern und mit jungen Spielern einen Umbruch starten.“ Es dürfte also eine Menge passieren. ⇒Note: 5

LTS Bremerhaven

Der Aufsteiger von 2014 zählt längst zu den etablierten Teams der Liga. Dabei war das Team von Dennis Ley eigentlich immer mit der gleichen Taktik vorgegangen: Die LTS stand gut und besaß in Jan-Niklas Kersten einen überragenden Konterspieler, der durch Tempo und Treffsicherheit für Gefahr sorgte. Das Konzept ging auf, es war gut. Es war aber nicht so gut, dass der Trainer vor der Saison nicht über Alternativen nachdachte: „Wir haben jetzt einen anderen Ansatz.“ Er sah mehr Ballbesitz vor, die LTS sollte in die Lage versetzt werden, das Spiel zu machen. Mit Nehat Shalaj und Gökhan Yücel, der mit 16 Treffern sogar die aktuelle Marke von Kersten (12) überbot, wurden zwei Spieler geholt, die für eine dominante Spielweise stehen. Allein, es wirkte sich noch nicht aus. Die LTS-Bilanz ­(6-6-6) ist ausgeglichen, und das kennt man aus den Vorjahren. ⇒Note: 3 -

SC Borgfeld

Nach missratenem Start fing sich der Aufsteiger und pendelte zwischen Platz sieben und elf. Das Minimalziel hat der SCB erreicht: er wird durch acht Punkte vom ersten Abstiegsplatz getrennt, sollte sich aus dem Klassenkampf also heraushalten können. Aber ein paar unerklärliche Ausrutscher trüben die Bilanz, die Borgfelder verloren Punkte gegen vermeintlich leichte Gegner. „Wir können zufrieden sein, haben aber auch noch viel Luft nach oben“, sagt Trainer Ugur Biricik. Die fehlende Cleverness des Neulings, aber auch die Ausfälle verletzter Spieler hätten einen konstanten Auftritt bislang verhindert. ⇒Note: 3

SV Werder Bremen III

Vier Punkte aus den beiden letzten Spielen der Hinrunde hübschen die Bilanz der Grün-­Weißen auf. Von einer guten Saison lässt sich bisher trotzdem nicht sprechen. Dafür kassierte die Elf von Andreas Ernst zu viele deutliche Niederlagen. Mit 0:4 unterlag Werder III der BTS Neustadt, gegen die Topteams FC Oberneuland (1:6) und Bremer SV (0:10) setzte es noch größere Pleiten. Noch nie war das Team so weit von der Spitze entfernt. Immerhin sieht der Trainer eine Entwicklung in Gang gebracht. „Die jungen Leute haben Erfahrungen gesammelt und genug Fehler gemacht“, sagt der Werder-Trainer – und kündigt zukünftig „ein anderes Gesicht“ an. ⇒Note: 4 -

Habenhauser FV

Auch beim HFV zählt die mangelnde Konstanz zu den stetigen Begleitern dieser Hinrunde. Nach fünf Niederlage mit 22 Gegentoren schien es sogar so, als ob das Team von Wilco Freund im Tabellenkeller festsitzen würde. Aber es wusste sich zu befreien – weil in Habenhausen eben doch mehr Potenzial vorhanden ist. Ein Ziel dürfte der ebenfalls unter Personalproblemen leidenden HFV in dieser Spielzeit allerdings verpassen: er steht wieder nicht sicher in der Abwehr. „Die Mannschaft hat in den vergangenen zehn Jahren immer mehr als 60 Tore kassiert, darauf werden wir den Fokus legen“, hatte Freund im Sommer angekündigt – nach 18 Spielen verzeichnet sein Team bereits 57 Gegentore. ⇒Note: 4

Blumenthaler SV

Es waren ein paar sehr gute Spiele dabei, etwa die Siege gegen Habenhausen (5:1), Schwachhausen (5:3) und Vatan (4:2). Unterm Strich bekam die junge Mannschaft von Dennis Spitzer aber mehr Probleme, als ihr lieb war. Der Umbruch im Sommer, ausgelöst durch den Abgang zahlreicher arrivierter Spieler, ist noch immer nicht abgeschlossen. Deshalb hatte der auch noch als Spieler aktive Spitzer vor der Saison von einem „Übergangsjahr“ gesprochen. So gesehen gelang es dem Blumenthaler SV immerhin, den Abstand zur Abstiegszone zu wahren. Vom gesicherten Mittelfeld sind die Nordbremer indes noch weit entfernt. ⇒Note: 4

BTS Neustadt

Das Team von Volker Fahlbusch ist zweifellos die positive Überraschung der zweiten Tabellenhälfte. Zwar sah es nach enttäuschenden Auftritten immer wieder aus, als hätte die BTS einen Abstiegsplatz fest gebucht. Doch vor dem 0:3 gegen Brinkum im letzten Spiel des Jahres waren die Neustädter sechs Spiele ungeschlagen geblieben. Die BTS unterstrich dabei eindrucksvoll, was sich mit Teamgeist erreichen lässt. Allerdings: Angesichts eines Abstands von nur vier Punkten zu Platz 15 ist weiterhin Vorsicht angesagt. „Wir haben uns jetzt etwas erarbeitet, aber noch lange nichts erreicht“, sagt Volker Fahlbusch. ⇒Note: 2

KSV Vatan Sport

Der Start war gut. Doch nach einigen respektablen Ergebnissen im August ging es stetig bergab. Immerhin vermochte das Team von Issam Jaiibi immer mal wieder, den ein oder anderen Punkt zu gewinnen. In der vergangenen Woche kam es dann allerdings zur Trennung, da Jaiibi nach einem Fußbruch vorerst nicht zur Verfügung steht. Mit Turan Büyükata präsentierte der Verein auch gleich einen Nachfolger. Der neue Mann auf der Vatan-Bank trainierte bislang die U 15 des TuS Komet Arsten. Bei Vatan verfolgen sie noch ein anderes Ziel: Nach den vielen Eklats der letzten Jahre sollte endlich Ruhe einkehren. Das ist ganz gut gelungen, Vatan liegt in der Fairnesswertung auf einem Platz im vorderen Mittelfeld. ⇒Note: 4

OSC Bremerhaven

Das Konzept ging nicht auf: Nach dem Abgang zahlreicher Kicker wurde das Team im Sommer mit vielen jungen Spielern aus Osteuropa verstärkt. Mithilfe einer Agentur, die auf die Vermittlung von Fußballern spezialisiert ist. Die neuen Kicker waren für Schlüsselpositionen vorgesehen. Aber konkurrenzfähig war der OSC deshalb nicht. Beim 3:2 in Borgfeld gelang dem Schlusslicht der einzige Sieg der Hinrunde, die sechs Punkte auf dem Konto der Olympischen lassen keinen allzu großen Optimismus zu. Zumal die Nichtabstiegszone mittlerweile zehn Punkte entfernt ist. Beim OSC Bremerhaven werden sie die Winterpause noch mehr als jeder andere Verein zu einem Neuanfang nutzen wollen. ⇒Note: 5