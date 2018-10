Im Bispinger Snow Dome starten die Aktiven des Landesskiverbandes wieder in den Trainingsbetrieb. Dabei werden auch die besten Bremer Skisportler ausgezeichnet. (Bremer Ski-Club, frei)

Etwas darüber hinwegtrösten konnte die Freude über den Beginn der Saison und die Ehrungen für die besten Bremer Skisportler und Skisportlerinnen der vergangenen Saison, die am Ende des ersten Trainings der neuen Saison verteilt wurden. Bei den ersten Fahrten auf dem „Heidegletscher“, dem Snow Dome in Bispingen, versuchten die Athleten an die alte Form aus der vergangenen Saison wieder anzuknüpfen.

In diesem Rahmen wurden jeweils drei Skisportler und Skisportlerinnen mit dem Stadtmusikantenpokal ausgezeichnet. Sportwart Alpin, Hans Jürgen Böschen, zeichnete die Besten aus. Zu den Preisträgern gehören Leander Schreiber, Detlef Otersen und Hans Jürgen Böschen selbst sowie Friederike Huber, Carlotta Kunz und Bettina Kunz. Weitere Trainingstermine des Bremer Ski-Club sind am 28. Oktober, 18. November und 9. Dezember. Dann sind auch weitere Talente, Wiedereinsteiger und Anfänger herzlich eingeladen, sich erste wertvolle Tipps oder weitere spezielle Kniffe für das Skifahren von den Übungsleitern und Trainern des Bremer Ski-Club abzuholen. Geboten wird ein Rundumpaket aus Skiunterricht und bayerischem Brunch. Anmeldungen nimmt der Bremer Ski-Club unter der E-Mail-Adresse mail@b-sc.de oder unter der Bremer Telefonnummer 7 36 10 entgegen.