Er sorgt mit seiner Crew für Bewegtbilder aus Bremen: TV-Produzent Peter Köllen. (Christina Kuhaupt)

Überall im Übertragungswagen flimmern Bildschirme, auf denen Tischtennis aus Bremen zu sehen ist. Zu hören sind ein englischer Livekommentar zu den bewegten Bildern, Gespräche der Mitarbeiter im Ü-Wagen und das Rauschen von Gebläsen, um die hochsensiblen technischen Geräte auf ideale Betriebstemperatur herunterzukühlen. Mittendrin in diesem 13 Meter langen Studio auf Rädern sitzt Peter Köllen und spricht von seiner Enttäuschung, dass im deutschen Fernsehen so wenig Tischtennis gezeigt wird. „Gerade jetzt, da Timo Boll auch noch die Nummer eins der Welt ist", sagt der 59-Jährige.

Nun könnte man vermuten, dass Köllen das als selbstständiger TV-Produzent sagt, weil er von erhöhter Fernsehpräsenz profitieren könnte. Dem ist aber nicht so. Köllen produziert mit seiner 20-köpfigen Crew im Auftrag des Deutschen Tischtennis-Bundes bei den German Open Bilder "von allem, was gespielt wird". Die Produktion beginnt morgens mit dem ersten und endet abends mit dem letzten Ballwechsel. Wer Abnehmer seiner Bilder ist, ist nicht mehr Köllens Sache. Er liefert an den Hauptrechteinhaber, an die schwedische Firma Lagardère, die wiederum die Welt mit dem Material aus Bremen versorgt.

Vor allem der asiatische Markt in China, Japan und Singapur, aber auch die Australier hätten großes Interesse an Fernsehbildern aus Bremen, sagt Köllen. Er produziert seit 2009 bei Tischtennis-Turnieren wie German Open und Weltmeisterschaften in Deutschland. Als Auftragnehmer besorgt Köllen den Ü-Wagen, in dem bis zu 18 Personen arbeiten können, und den Rüstwagen, in dem mobiles Material wie Kameras und Kabel transportiert werden. Auch die Belegschaft für den Ü-Wagen und die Kameraleute stellt der Produzent zusammen.

Fünf Kameras sind in der ÖVB-Arena auf Tisch 1 gerichtet – das ist der Tisch, an dem vor allem die Asiaten spielen. Am Sonnabend spielt hier aber auch Timo Boll mittags gegen den Taiwanesen und ehemaligen Werder-Spieler Chuang Chih-Yuan und abends gegen den Chinesen Ma Long. Deutschlands bekanntester Tischtennisspieler ist beliebt in Asien, wo die Menschen diesen Sport lieben wie Menschen hierzulande den Fußball. Davon profitiert Peter Köllen also wirklich. Indirekt profitiert damit auch Bremen. Denn aufgrund der Fernsehbilder wissen Millionen von Chinesen und Japanern, dass die Hansestadt derzeit gerade die besten Tischtennisspieler der Welt zu Gast hat.