Der Behindertensportler Mike Schwenke vom TuS Komet Arsten hofft auf eine Teilnahme an den Special-Olympics-Weltspielen 2019. (FR)

Bei den Schwenkes in Barrien herrschte am Montagmorgen schon Superstimmung. „Mike erzählt allen stolz wie Oskar, dass er wieder nominiert ist“, sagt seine Mutter Sandra. Ihr 20-jähriger Sohn, im Vorjahr bereits als Behindertensportler des Jahres 2016 nominiert, aber nicht gewählt, hat es diesmal geschafft: Mike Schwenke ist Bremens Behindertensportler 2017 und wird, wie die Gewinner in allen anderen Kategorien, im Rahmen der Sportgala am 13. März im GOP-Varieté-Theater geehrt.

Die 1000 Euro, die der Leichtathlet mit dem Down-Syndrom für seinen Titel erhält, kommen gerade recht. Spätestens bis Ende März müssen sich seine Familie und der TuS Komet Arsten entscheiden, ob sie den Berufsbildungsschüler für die Special-Olympics-Weltspiele 2019 in Abu Dhabi anmelden sollen. Weil Verein und Familie Schwenke nicht gerade im Geld schwimmen, suchen sie derzeit intensiv nach Sponsoren.

„Mikes größter Wunsch ist, einmal mit einem Flugzeug zu einem Wettkampf zu reisen“, sagt Sandra Schwenke. Die Chancen auf eine Flugreise sind seit Montag zumindest nicht schlechter geworden. Mike Schwenke ist in Deutschland der einzige Behindertensportler, der Stabhochsprung macht. Seine Bestleistung, 2017 aufgestellt, steht bei 1,95 Metern. Aber der 20-Jährige ist ein leichtathletisches Multitalent. Bei den internationalen deutschen Paralympics-Meisterschaften in Erfurt gewann er im Vorjahr eine Bronze- und zwei Silbermedaillen und qualifizierte sich bei den Mehrkampf-Titelkämpfen in Hamburg als Zweiter für die nationalen Spiele der Special Olympics 2018 in Kiel. 2017 war also ein gutes Jahr, 2018 und 2019 werden möglicherweise noch besser.

Roberto Albanese Trainer des Jahres

2017 war auch für Roberto Albanese ein gutes Jahr – wieder einmal. Seine Tänzer, die Latein-Formation des Grün-Gold-Clubs Bremen, verpassten zwar knapp die Verteidigung ihres WM-Titels, aber in allen anderen Wettbewerben lagen sie erneut ganz vorn. So ist die Wahl von Roberto Albanese zu Bremens Trainer des Jahres nur folgerichtig. „Ich bin überwältigt, damit habe ich gar nicht gerechnet“, sagt der 44-Jährige, „es ist eine Auszeichnung für den ganzen Verein und das gesamte Team.“ Seit einem Vierteljahrhundert bildet Albanese Tänzer aus und feierte mit der Latein-Formation des Grün-Gold-Clubs unter anderem allein acht Weltmeistertitel.

Während in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres die Gewinner erst im Verlauf der Sportgala bekanntgegeben werden (die Namen der Nominierten und des Wahlgremiums finden Sie unter diesem Text), wurde das Geheimnis um die Gewinner in drei weiteren Kategorien bereits gelüftet. Als Betriebssportgemeinschaft des Jahres wird am 13. März die BSG Leschaco Bremen geehrt. „Firmeninhaber Jörg Conrad unterstützt uns in jeder Hinsicht“, sagt Bernd Peter, der in der weltweit agierenden Spedition am Standort Bremen die Betriebssport-Aktivitäten koordiniert und die erfolgreichen Fußballer trainiert. Neben Fußball bietet die BSG Leschaco auch Bowling und Laufen an.

Der Nachwuchsförderpreis Mannschaft geht an die Handball-A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt, die nach zuvor jahrelanger Zugehörigkeit zur Bundesliga nach dem Abstieg im Vorjahr aktuell um die Rückkehr ins deutsche Oberhaus kämpft. Den Nachwuchsförderpreis Individual erhält der 15-jährige Jerry Ndhine von den Weser Baskets, der erst seit zwei Jahren Basketball spielt und bereits zu einem Lehrgang der U 16-Nationalmannschaft eingeladen worden ist. Die Sportgala ist ins Leben gerufen worden, um Bremens Sportlern des Jahres einen würdigen Rahmen für ihre Auszeichnung zu geben. Der Landessportbund Bremen (LSB), die Sportstiftung Bremen und die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG), Landesgruppe Bremen, veranstalten die Sportgala gemeinsam. Durch das abwechslungsreiche Programm werden erneut die TV-Moderatoren Jörg und Laura Wontorra führen.

Das Wahlgremium und die Kandidaten

Ein zehnköpfiges Gremium unter Vorsitz des ­WESER-KURIER-Chefredakteurs Moritz Döbler entscheidet über Bremens Sportler des Jahres 2017. Weitere Mitglieder sind Ludwig Evertz (Radio Bremen), Peter Gagelmann (Sportstiftung Bremen), Jörg Niemeyer (WESER-KURIER, Ressortleiter Sport), Ines Henkel (Landessportbund), Jürgen Linke (Landesbetriebssportverband), Stefan Offenhäuser (Handelskammer Bremen), Oliver Rau (Deutsche Olympische Gesellschaft, Bremen), Dietmar Rose (Nordsee-Zeitung), Ruth Gerbracht (Verein Bremer Sportjournalisten)

Folgende Kandidaten sind nominiert:

Sportlerin des Jahres: Corinna Schwiegershausen (Drachenfliegen); Julia Stavickaja (Rhythmische Sportgymnastik); Kea Kühnel (Freestyle-Skifahren)

Sportler des Jahres: Artur Ohanyan (Boxen); Hunor Szöcs (Tischtennis); Marcel Paufler (Kanumarathoni)

Mannschaft des Jahres: Grün-Gold-Club Bremen (Lateintanz); Bremer Hockey Club (Damen); Wassersport-Verein Hemelingen (Segeln)