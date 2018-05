Bremen. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden möchte ein Benefizspiel an diesem Dienstag um 19 Uhr: Die Fußballer einer regionalen Auswahl werden am Waller Panzenberg gegen die Polizei-Nationalmannschaft antreten, und die Einnahmen der Partie (Eintritt drei Euro) gehen an „Trauerland“ (Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche). „Wir hoffen, dass viele Zuschauer den Weg zum Panzenberg finden“, sagt Iman Bi-Ria. Der Stürmer des frischgebackenen Pokalsiegers BSC Hastedt ist an dieser Partie gleich in mehrfacher Hinsicht beteiligt: Denn Bi-Ria tritt nicht nur für die Polizeinationalmannschaft an, er war auch maßgeblich an der Organisation beteiligt. Der Bremer SV wiederum stellt die Anlage kostenfrei zur Verfügung und half zudem kräftig mit, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. „Wir freuen uns, dass dieses Spiel auf dem Panzenberg stattfindet“, sagt BSV-Präsident Peter Warnecke.

Zu sehen gibt es ja auch eine ganze Menge: Die regionale Auswahl führt eine ganze Reihe von klangvollen Namen in einem Team zusammen. Unter anderen: Torhüter Malte Seemann, John Thöle, Dennis Spitzer, Christian Schwarz, Serhan Zengin, Dennis Jannsen, Florent Aziri, Alexander Arnhold, Mirko Jankowski und Mehmet-Ali Fidan. Ihr Gegner verspricht laut Iman Bi-Ria sogar ein paar „ehemalige Profis“. Die Polizei-Nationalmannschaft wird in jeden Fall mit Regionalliga-Kickern gespickt sein und neben Bi-Ria auch die Bremer Urgesteine Ole und Nils Laabs aufbieten. Während Bremens Innensenator Ulrich Mäurer die Teams begrüßen wird, hat der SV Werder ein mit den Autogrammen seiner Profis versehenes Trikot zur Verlosung bereitgestellt. Für die Polizisten ist das Duell ein Vorbereitungsspiel auf die Polizei-Europameisterschaft vom 25. Juni bis 2. Juli in Prag.