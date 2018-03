Tennis-Präsident Ulrich Klaus (links) und Vizepräsident Dieter Göken aus Bremen haben noch einige Umbauten beim DTB vor. (Frank Thomas Koch)

Nichts deutete am Freitag daraufhin, dass die höchsten deutschen Tennisfunktionäre im Parkhotel zu einer Klausurtagung zusammensitzen. Man musste schon suchen, um am Ende doch noch einen Aufsteller mit dem Logo des Deutschen Tennisverbandes (DTB) zu finden. „Im Frühjahr treffen wir uns immer zu einer Sitzung“, erklärt Präsident Ulrich Klaus, der im November 2017 seine zweite Amtszeit angetreten hat.

Was Klaus so locker als Routine beschreibt, hat es jedoch in sich. Schließlich geht es bei der Präsidiumssitzung unter anderem um die Zukunft des Hamburger Rothenbaums, aber auch um eine Neustruktur innerhalb des DTB. Dass die Tagung in Bremen stattfindet, ist kein Zufall. Abgesehen davon, dass man beim DTB mit der Dorint-Hotelgruppe partnerschaftlich verbunden ist, habe der Dieter alle hierher gelockt, erklärt Ulrich Klaus.

Dieter heißt mit Nachnamen Göken, ist Wirtschaftsprüfer in Bremen und seit Ende 2017 Vizepräsident des DTB, zuständig für die Finanzen. Für Göken ist es also der erste Frühjahrs-Klassiker, doch über die wirtschaftlichen Verhältnisse ist der Bremer bestens informiert. Seit mehreren Jahren hat er die Kassenlage des DTB geprüft und wusste, was ihn nach seiner Wahl erwartete.

„Wir stehen mittlerweile deutlich besser da“, erklärt der Wirtschaftsprüfer, der bis zur Fusion mit dem niedersächsischen Tennisverband als Schatzmeister des Bremer Verbandes tätig war. Doch auch Göken kennt negative Zahlen. Während zu Hochzeiten von Boris Becker und Steffi Graf viel Geld vorhanden war, dieses aber auch gleich mit vollen Händen ausgegeben wurde bis nur noch wenig da war, folgte eine wirtschaftlich schmerzhafte Zeit.

Aber der Verband hat sich mittlerweile erholt, die Mitgliederzahlen sind wieder stabil, und aufgrund des sportlichen Erfolges sind „wir wieder bei den Wirtschaftspartnern gefragt“, erklärt der DTB-Präsident. Zudem habe man die Finanzierung des Verbandes durch die Turnierteilnehmergebühr auf eine neue Basis gestellt. „Damit sind die Einnahmen unabhängiger von den Beiträgen geworden.“

Durch das Teilnehmerentgeld könne sich der Verband nun zu einem Drittel finanzieren, begrüßt Göken diese Maßnahme. Außerdem habe man durch die Olympiaförderung auch die Förderung des Leistungssports erheblich steigern können. „Statt drei Bundestrainer haben wir heute 10 Bundestrainer für den sportlichen Unterbau“ erklärt Ulrich Klaus.

"Boris Becker ist für uns ein Glücksfall"

Vor allem aber kann der deutsche Tennisbund zurzeit auf seine sportlichen Aushängeschilder im Fedcup der Damen sowie im Daviscup der Herren bauen. Diese Erfolge bringen nicht nur Geld in die DTB-Kasse, sie sorgen auch für großes nationales und internationales Interesse, sagt Dieter Göken. Nachdem Porsche sich beim Stuttgarter Turnier intensiv engagiert, „sind wir auch bei den anderen großen Automobilkonzernen gefragt“.

So liegt es beispielsweise auf der Hand, dass die Halbfinalpartie der Fedcup-Damen im April in Stuttgart ausgetragen wird – kurz vor dem Porsche-Cup. Aber nicht nur die derzeitigen Tennis-Stars wie Alexander Zverev oder Angelique Kerber sind für positive Schlagzeilen zuständig, auch der Name Becker als Aushängeschild des deutschen Tennisbundes sorgt für Furore. „Boris Becker ist für uns ein Glücksfall“, sagt Ulrich Klaus, „andere Nationen beneiden uns um ihn.“

Becker engagiere sich intensiv und professionell um die Spieler, um die Nachwuchsleute und sei ein außerordentlicher Motivator. Dieter Göken bestätigt zudem, dass Becker außer seinen Reisespesen kein Gehalt erhält. Ullrich Klaus hat den dreimaligen Wimbledonsieger jüngst beim jüngsten Daviscup-Auftritt in Australien eine Woche erlebt und ist fasziniert: „Boris Becker besitzt auch heute noch bei den Spielern ein hohes Ansehen.“

Das beste Gesamtpaket

Weniger erfolgreich hat sich die Zusammenarbeit mit einem anderen Wimbledonsieger gestaltet. Michael Stich wird in diesem Jahr das ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum zum letzten Mal verantworten. Ab 2019 heißen die neuen Lizenzträger Peter-Michael Reichel und Tochter Sandra, die bereits Veranstalter der Damen-Turniere in Nürnberg und Linz sind.

„Darüber sind wir sehr froh“, sagt Göken, schließlich habe der Österreicher das beste „Gesamtpaket“ abgegeben – und für den Finanzvorstand besonders wichtig: „Er bürgt dafür.“ Damit sei man nun in der Lage, zusammen die Modernisierung des Stadions in Angriff zu nehmen. Das Dach ist marode, die Fassade renovierungsbedürftig.

Eine Multiarena wie in Halle, wo die Gerry-Weber-Open stattfinden, kann es in Hamburg jedoch nicht geben. Aufgrund der Lage in einem Wohngebiet sind nur sechs Veranstaltungen zusätzlich zum Tennisturnier erlaubt. Aber damit könne man leben, glaubt Dieter Göken, der als Norddeutscher sehr daran interessiert ist, das Traditionsturnier zu erhalten.

Interessenslage ist äußerst vielschichtig

Mittlerweile ist sogar die Stadt auf den Tennisbund zugekommen, um ihre Zusammenarbeit anzubieten. Das Wichtigste aber wird sein, ein attraktives Teilnehmerfeld an den Rothenbaum zu locken – obwohl auf Sand gespielt wird. Ein Wechsel auf Hartplatz scheint nicht so einfach. „Die Amerikaner würden es nur ungern sehen, wenn während der US-Turniere auch in Europa auf Hartplatz gespielt wird“, erklärt der DTB-Chef.

Die Interessenslage im internationalen Tennis erweise sich als äußerst vielschichtig. Doch es gebe auch so Möglichkeiten, das Hamburger Turniers wieder attraktiver zu machen. So könne man möglicherweise gleichzeitig auch die Damen dort spielen lassen. Aber bevor es soweit ist, wird am Wochenende der Vertrag mit dem neuen Veranstalter fixiert. Die Zukunft des Hamburger Rothenbaums beginnt also in Bremen.