Bremen. Um den Bremer Kanusport-Nachwuchs ist es zurzeit gut bestellt. Bestes Beispiel dafür ist die „48. Harleregatta“ im ostfriesischen Altfunnixsiel. Dort trumpften die Bremer Talente, die sich aus den Vereinen Störtebeker Paddelsport und den Verein für Kanusport Bremen (VKB) zur Kanu-Renngemeinschaft Bremen (KRGB) zusammen geschlossen hatten, mächtig auf. Unter den insgesamt 23 Kanusportvereinen, darunter sogar Teilnehmer aus den Niederlanden, gewannen sie den Harle-Pokal als erfolgreichste Mannschaft. Doch nicht nur als Team überzeugte die KRGB, auch in den Einzeldisziplinen sorgten die Bremer für herausragende Ergebnisse.

Über 200 und 3000 Meter wurden die Rennen im Kajakeiner, Kajakzweier und Kajakvierer auf der Harle ausgetragen. 17 Gold-, 13 Silber- und 13 Bronzemedaillen gingen auf das Konto der 22-köpfigen Störtebeker-Mannschaft, die verstärkt wurde durch das fünfköpfige Team vom Nachbarverein VKB in Bremen, die ebenfalls Medaillen einsammeln konnten (1x Gold, 1x Silber, 4x Bronze). Der Jubel war dementsprechend groß und Trainer Karl Paufler zeigte sich sichtlich zufrieden mit diesem hervorragenden Resultat, an dem das gerade in Schweden beendete Trainingslager sicherlich einen nicht unerheblichen Anteil hatte. Erfolgreichste Sportlerinnen aus Bremer Sicht waren die Schülerinnen Amalia Gebhardt-Apalategui (7 Medaillen, davon 5x Gold) und Ronja Gronwald (ebenfalls 7 Medaillen) und bei den Schülern Amalias Bruder Pedro (7 Medaillen, davon 5x Gold) sowie Arne Behrens mit 6 Medaillen (davon 5x Gold).