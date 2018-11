Roberto Albanese bei den Deutschen Meisterschaften 2017. Auch in diesem Jahr will der Grün-Gold-Club wieder den Tiel holen. (Frank Thomas Koch)

An den Feinheiten wurde in dieser Woche noch eifrig gearbeitet, nun gilt es für die Lateinformation des Grün-Gold-Clubs Bremen, an diesem Sonnabend in Braunschweig nach hohem und intensivem Trainingsaufwand auf Titeljagd zu gehen. Mit der neuen Choreografie „This is me“ wollen Trainer Roberto Albanese und sein Team die zwölfte deutsche Meisterschaft in Folge nach Bremen holen. Die Konkurrenz dürfte gewarnt sein, schon bei der inoffiziellen Generalprobe lieferten die Tänzer und Tänzerinnen eine meisterliche Vorstellung ab.

Der Sieg bei den deutschen Meisterschaften wäre aber nicht nur allein ein weiteres Mosaik für die imposante Bremer Titelsammlung. Wer in Braunschweig gewinnt, qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft im Dezember in Shengzen und wird entsprechend vom deutschen Verband finanziell unterstützt. „Die Reisekosten nach China sind nicht zu unterschätzen“, sagt Jens Steinmann, Vorsitzender des Grün-Gold-Clubs, „wir sind zwar schon als Sieger der Bundesliga bereits für die WM gesetzt, müssten aber alle Kosten selbst tragen. Das wäre schon ein dickes Brett.“

Mehr zum Thema Titelkämpfe im Formationstanz Perfekte Abstimmung Die Bremer Grün-Gold-Formation geht mit der neuen Choreografie „This is me“ auf Titeljagd in ... mehr »

An eine Weltmeisterschaftsteilnahme denkt die TSG Bremerhaven erst einmal noch nicht. Die Mannschaft von Trainer Dirk Buchmann war im vergangenen Jahr gerade wieder in die 1. Bundesliga aufgestiegen und erreichte dabei auf Anhieb Rang vier. Nun soll es, wenn möglich, noch einen Platz höher gehen, betonte Horst Beer, Vereinsvorsitzender der TSG Bremerhaven, in einem Fernsehinterview.

Ein ambitioniertes Ziel, denn den Blick aufs Treppchen haben auf alle Fälle das Tanzsportzentrum Velbert sowie die Mannschaft von Blau-Weiß Buchholz fest im Visier. Vor allem die Norddeutschen, trainiert von der ehemaligen Grün-Gold-Tänzerin Franziska Becker, treten mit hohen Erwartungen an. Mussten sie sich in den vergangenen Jahren mit Platz drei hinter Velbert begnügen, könnte sich für die Formation in Braunschweig womöglich eine reelle Chance auf Rang zwei ergeben. Schließlich hat sich die Formationsgemeinschaft Bochum/Velbert im Sommer aufgelöst, und Velbert muss nun ohne die erfolgreichen Bochumer Tänzer an den Start gehen.