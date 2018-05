Nina Steikowsky (Mitte) und ihre Mannschaftskameradinnen haben gezeigt, dass sie noch siegen können. (Axel Kaste)

Bremen. Endlich Tore, endlich drei Punkte! Nach zwei torlosen Unentschieden zu Beginn der Rückrunde haben die Frauen vom Bremer Hockey-Club (BHC) im ersten Heimspiel der Rückrunde gleich fünf Mal getroffen. Die Zweitliga-Partie gegen den RTHC Leverkusen gewannen sie mit 5:3.

Die erste große Chance hatten allerdings die Gäste aus Leverkusen. Nach fünf Minuten tauchten sie vorm Bremer Kasten auf. Torfrau Mali Wichmann wehrte den Angriff und zwei Nachschüsse ab. Dann waren die Bremerinnen besser im Spiel. In der zehnten Minute verwandelte Juliane Grashoff eine kurze Ecke. „Dann kam auch die Sicherheit“, sagte BHC-Trainer Martin Schultze. Nach zwei torlosen Spielen seien die Spielerinnen verunsichert gewesen. Juliane Grashoff ist eine von zwei Wiederkehrerinnen. Sie und Svea Böker studieren und trainieren in den USA und stehen dem BHC deshalb erst seit etwa einer Woche wieder zur Verfügung. Mit der Bremer Mannschaft haben sie in diesem Frühjahr noch nicht trainiert. Deshalb habe phasenweise die Abstimmung noch nicht gepasst, sagt Schultze. Die Spielerinnen bringen aber viel individuelle Klasse mit. Auch das 2:0 fiel nach einem Standard. Laura Kausche, ehemals Musiol (die Spielerin hat zwei Tage zuvor geheiratet), verwandelte eine kurze Ecke. Anschließend ließ bei den Gastgeberinnen die Konzentration nach. Leverkusen nutzte das Tief so zum Anschluss. Mit einem 2:1 ging es in die Pause.

Leverkusen kam besser zurück als die Bremerinnen und erzielte den Ausgleich. Danach war der BHC aber wieder auf Zack. Eine kurze Ecke von Juliane Grashoff saß. Greta Schabacker machte dann das 4:2 aus dem Spiel heraus. Marie Frerichs passte den Ball parallel zur Torlinie, sodass Greta Schabacker nur noch den Schläger hinhalten und die Kugel in die richtige Richtung lenken musste. Dann war es erneut Juliane Grashoff mit ihrem dritten Treffer bei einer kurzen Ecke zum 5:2. „Damit war das Spiel eigentlich entschieden“, sagte Martin Schultze. Doch die Gäste kamen noch einmal. Ihr drittes Tor machten die Leverkusenerinnen in der 53. Minute und versuchten noch mehr – erfolglos.

Neben Emma Davidsmeyer habe sein Team mit Juliane Grashoff jetzt eine zweite richtig gute Eckenschützin, sagte der Trainer. Mit den Rückkehrerinnen ist aber auch der Trainingskader wieder größer geworden. 16 Frauen darf der Trainer nur pro Spiel aufstellen. Wer es sein wird, entscheide sich bei den Trainingseinheiten. „Das ist ein Hauen und Stechen um die Plätze.“ Martin Schultze freut sich über die Konkurrenz im Team und die Auswahlmöglichkeiten.

Mit dem Heimsieg hält der BHC seinen ärgsten Verfolger Eintracht Braunschweig weiter auf drei Punkte Abstand. Die Eintracht hatte einen Tag zuvor ihre Partie gegen den ETUF Essen gewonnen. Sie schauen nicht auf Braunschweig, sagte Martin Schultze. „Braunschweig muss auf uns gucken.“ Der Trainer und sein Team schauen jetzt auf das nächste Heimspiel am Sonnabend, 12. Mai. Anschlag am Heinrich-Baden-Weg ist um 15 Uhr.

Bremer HC: Kaste, Hartmann, Jörns, Deckert, Steikowsky, Lippmann, Kausche, Wichmann, Böker, Liesenhoff, Grashoff, Frerichs, Schoen, Schabacker, Davidsmeyer, Heuser.