Wichtiges Tor: Nina Steikowsky (links) leitete mit dem Ausgleichstreffer die Wende zum 2:1-Erfolg des Bremer HC ein. (Axel Kaste)

Bremen. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, am Ende sollte es im vierten Spiel der Rückrunde dann aber doch noch zu einem Heimsieg reichen. Mit 2:1 (0:0) setzten sich die Hockey-Damen des Bremer HC gegen den Bonner THV durch und bauten damit am Ende sogar noch die Tabellenführung aus. Es war ein durchaus glücklicher Sieg, wie auch BHC-Trainer Martin Schultze meinte: „Wir waren sehr weit von unserer Bestleistung entfernt.“

Direkt nach Anpfiff hatten die Bremerinnen mit einer kurzen Ecke die erste Möglichkeit, in Führung zu gehen, vier Minuten später eine weitere, bekamen den Ball aber nicht über die Linie. Dann begann die Zeit des THV. Die Gäste holten sich im Mittelfeld die Bälle und setzten immer wieder zu guten Angriffen an. Sein Team sei schwer ins Spiel gekommen, sagte Martin Schultze. Es war knapp eine Viertelstunde gespielt, als eine Bonnerin allein auf das Bremer Tor stürmte. Die Abwehr war ausgerückt. BHC-Torfrau Mali Wichmann kam weit rausgelaufen und bekam ihren Schläger noch an den Ball, bevor die Bonnerin ausholen konnte.

Danach spielte sich die Begegnung lange Zeit im Mittelfeld ab. Dem Bremer Team fehlte die Sicherheit im Passspiel, und auch in den Zweikämpfen sah es häufig nicht gut aus. Gerade eroberte Bälle waren schnell wieder weg. "Dadurch hatten wir auch keine Gelegenheiten zu kontern", so Martin Schultze.

Das Publikum nutzte die Zeit, sich über die anderen Hockey-Partien des Spieltags zu informieren. Eintracht Braunschweig, der ärgste Verfolger des BHC, kam in seinem Spiel gegen Blau-Weiß Köln nicht über ein 1:1 hinaus. Erleichterung machte sich breit. Braunschweig würde also auf Abstand bleiben, egal wie es in Bremen ausginge.

Auf dem Rasenplatz in Oberneuland bekam derweil Paulina Liesenhoff die Kugel an den Schläger und hatte freie Bahn; die Bonner Defense stand weit im Feld. Eigentlich hätte die Stürmerin bis zum Tor durchlaufen können, stoppte aber und suchte eine Anspielmöglichkeit. In der Zeit waren die Bonnerinnen aufgerückt und der Angriff verpuffte. Zwei kurze Ecken kurz vor dem Seitenwechsel konnten die Gäste nicht nutzen, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit kamen die Bremerinnen häufiger vor das Bonner Tor, blieben bei Ballbesitz aber verhalten. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff sorgten die Gäste mit dem Führungstor für einen kleinen Schock. Es dauerte weitere zehn Minuten, bis Nina Steikowsky die Bremerinnen mit dem Ausgleich im Nachschuss nach einer langen Ecke erlöste. Von den kurzen Ecken hatten die Bremerinnen allein in der zweiten Halbzeit acht an der Zahl. „Wenn es so nicht läuft, musst du über die Ecken kommen“, sagte Schultze. Aber auch das funktionierte nicht. Es war schließlich die achte Ecke, bei der Juliane Grashoff durchzog und den Siegtreffer erzielte. Zwar lief das Spiel danach noch fünf Minuten, doch Höhepunkt der Schlussphase war eine rote Karte für den Bonner Co-Trainer wegen Reklamierens.

Bremer HC: Wichmann - Fusch, Hartmann, Jörns, Deckert, Steikowsky, Lippmann, Kausche, Böker, Liesenhoff, Grashoff, Frerichs, Schoen, Schabacker, Davidsmeyer, Heuser.