Stehende Ovationen des Publikums, ein souveräner Auftritt im letzten Saisonspiel der Regionalliga Nord, Jubelgesänge der glücklichen Mannschaft und schließlich Fontänen spritzenden Champagners in der Halle: Die Hockey-Damen des Bremer HC präsentieren sich am Sonntag in jeder Beziehung erstligareif. Das 7:2 (3:0) des Meisters über den DHC Hannover rundet eine Spielzeit ab, die für Trainer Martin Schultze mit 13 Siegen, einem Remis und ohne Niederlage „eine nahezu perfekte Saison“ ist. Eine, die den BHC in einer fast 13-jährigen atemberaubenden Erfolgsgeschichte jetzt in die Bundesliga geführt hat.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sagt Mali Wichmann, „wir verstehen uns einfach sooooo gut, wir sind ein unfassbar geiles Team.“ Die erst 17-jährige Torfrau, die alle fünf deutschen Jugendmeistertitel des BHC miterkämpft hat, längst zum Kreis der Nationalmannschaft zählt und möglicherweise vor einer großen Karriere steht, ist beim sportlich bedeutungslosen Saisonfinale erneut Rückhalt und Ruhepol ihres Teams. Bis zur 58. Minute hält sie ihr Tor sauber, dann kassiert sie doch noch zwei Treffer. Na und? „Heute war noch mal Schaulaufen“, sagt Martin Schultze gelassen. Eine Stunde später, als der klebrige Champagner vor dem anstehenden Jugendspiel vom Hallenboden längst aufgewischt ist, erhält der Erfolgstrainer vom BHC-Vorsitzenden Christian Stubbe den Ritterschlag. „Martin“, sagt Stubbe vor der lustvollen Partygesellschaft im Klubhaus, „du bist der Held dieses Aufstiegs.“

Mali Wichmann war gerade vier Jahre alt, als dieser im deutschen Hockey erfolgreiche und hochdekorierte Martin Schultze am Heinrich-Baden-Weg seine Arbeit aufnahm. „2005 hatten wir weder Damen- noch Herrenteam“, sagt der Trainer, der auch Sportlicher Leiter sowie Geschäftsführer des Klubs und damit Taktgeber in fast allen relevanten Bereichen ist. „Wenn man sieht, wo wir jetzt stehen... Darauf bin ich schon stolz. Diesen Moment genieße ich.“

Wohl keine Spielerin verkörpert den BHC-Erfolgsweg besser als Mali Wichmann. Sie ist mitgewachsen mit dem BHC, und der BHC ist – das darf man angesichts der Klasse der Torfrau sagen – auch gewachsen wegen Mali Wichmann. „Auf dieser Position müssen wir uns für die Zukunft keine Sorgen machen“, sagt der Trainer. Auch nicht wegen der Abwehr. Aber, so deutet es Schultze an, der Angriff wird für die Bundesliga wohl punktuell noch Verstärkung benötigen. Das Auslassen von Tormöglichkeiten würde in der Eliteliga nicht ohne negative Folgen bleiben. In diesem Mannschaftsteil scheint also noch Nachholbedarf zu herrschen.

Doch dieser Sonntag ist kein Tag des Ausblicks, sondern einer der Freude. Erst recht, weil am Sonnabend auch die erste Herren, durchaus überraschend, in die Regionalliga aufgestiegen ist und trotz Feier bis tief in die Nacht das Klubhaus jetzt nicht den Damen allein überlassen möchte. Wegen der Herren trübt in der Halbzeitpause kurzzeitig ein bisschen Wehmut die Jubelstimmung. Vorstandsmitglied Henning Mühl verabschiedet Torwart Markus Hüllebrand nach zehn Jahren im ersten Team mit einem Gutschein und einer nachhaltigen Geste: Der BHC machte am Sonntag seine Spielhalle auch zu seiner „Hall of Fame“. An der Wand gegenüber der Zuschauertribüne hängt nun ein rotes BHC-Trikot mit der Nummer eins und dem Namen des Keepers, den es aus beruflichen Gründen nach Berlin zieht.

Aber auch das interessiert im Augenblick nur am Rande. „Wir werden heute das Klubhaus auseinander nehmen“, verkündet Mannschaftsführerin Laura Lippmann und kommt gleichermaßen glückselig wie vollmundig zur Tagesordnung zurück. Auch sie, die in Braunschweig schon Erstliga-Luft geschnuppert hatte, ist tragendes Element dieser einmaligen BHC-Konstruktion. „Als ich kam, war die Mannschaft gerade in die Oberliga abgestiegen“, sagt sie. Dass sie nun, nach fünf Jahren, mit diesem Klub den Durchmarsch in die Bundesliga geschafft hat, „ist etwas ganz Anderes als das Bundesliga-Jahr mit Braunschweig“.

Der Aufstieg ist etwas Besonderes, das im Juni noch veredelt werden soll: Dann hoffen Lippmann, Wichmann, Schultze und alle anderen im Verein auch in der Freiluftsaison auf den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse. "Zweimal Bundesliga – das wäre gigantisch", sagt Schultze, "das wäre noch mal eine ganz andere Hausnummer. Warum? Weil Feldhockey eine olympische Sportart ist. Und weil es bundesweit, im Gegensatz zur viergeteilten Hallen-Bundesliga, nur eine Staffel gibt.

Bremer HC: Wichmann; Hartmann, Jörns (1 Tor), Schütz, Deckert, Steikowsky, Lippmann (2), Liesenhoff, Frerichs (3), Schoen, Schabacker (n.e.), Davidsmeyer (1).