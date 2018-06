Jubelnd präsentiert sich die Meistermannschaft des Bremer HC nach ihrem letzten Zweitliga-Spiel. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Erkennbaren Schaden hatte Svea Böker nicht genommen. "Aber ein paar Abschürfungen habe ich schon", sagte die 20-jährige Offensivspielerin nach dem letzten Zweitliga-Saisonspiel des Bremer HC gegen ETUF Essen. Der Meister aus der Hansestadt und Erstliga-Aufsteiger besiegte den Absteiger standesgemäß mit 6:0 (4:0).

Obwohl Meisterschaftskampf und Abstiegsfrage schon vor der Partie entschieden waren, traten drei BHC-Damen besonders in Erscheinung – jene drei, die vorerst ihren letzten Auftritt im BHC-Dress hatten. Henriette Deckert wird wegen ihres Studiums in Hamburg zum Uhlenhorster HC wechseln und gab in der Innenverteidigung eine souveräne Abschiedsvorstellung, auch wenn die Gastgeberinnen im Verlauf der 60 Minuten nur selten ernsthaft gefordert wurden. Torfrau Mali Wichmann musste nur einmal ihr Können beweisen, als sie beim Stand von 1:0 für den BHC klasse per Fußabwehr rettete (8.).

Ansonsten war die Mannschaft von Trainer Martin Schultze vorwiegend im Vorwärtsgang zu sehen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen fielen dabei die beiden Offensivspielerinnen auf, die demnächst ihr Studium in den USA fortsetzen werden. Juliane Grashoff sorgte erstmals in der dritten Minute für Aufsehen, als sie die erste BHC-Ecke mit einem Schuss in den linkeren oberen Torwinkel abschloss. Als wäre es ihre leichteste Übung, traf sie bei zwei weiteren Ecken (15./34.) auf genau dieselbe Art und Weise. "Ich kann nur oben", scherzte die 20-Jährige, die per Siebenmeter auch das 3:0 (19.) erzielte. Laura Lippmann (24.) und Paula Heuser (54.) trafen ebenfalls.

Dem Siebenmeter war die wohl spektakulärste Aktion des Spiels vorausgegangen, als Angreiferin Svea Böker nach einem tollen Solo kopfüber über die sich vor ihr aufbauende Torhüterin Nina Zibuschka hinwegflog. Nachdem sich Böker kurz zuvor bei ihrer Rutscheinlage auf dem Kunstrasen die Abschürfungen zugezogen hatte, überstand sie den harten Zweikampf zum Glück ohne weitere Blessur.

Dass Svea Böker nach der Schlusssirene dennoch mit gemischten Gefühlen vom Feld ging, hatte einen anderen Grund: Wegen ihres Sportmanagement-Studiums an der Universität von Connecticut und eines geplanten Gastsemesters in Australien wird die 20-Jährige mindestens ein Jahr weg sein aus Bremen. "Einerseits bin ich voll traurig, dass ich bald wieder gehe, andererseits freue ich mich aber auch, dass ich Bremen und Amerika habe", sagte sie.

Im Gegensatz zur Studentin der Finanzen, Juliane Grashoff, die schon in der kommenden Hallensaison wieder für den BHC angreifen wird, muss Trainer Martin Schultze also deutlich länger auf Svea Böker verzichten. Da auch Emily Schoen, Laura Musiol und Charlotte Kaste nicht zum künftigen Erstliga-Team gehören, wird Schultze sieben Neue holen. Fünf Zusagen lägen ihm bereits vor, sagte er, die Suche nach zwei Innenverteidigerinnen laufe.

"Wir werden Qualität bekommen", versprach der Trainer – Qualität, die nötig sei, um in der höchsten Spielklasse "nicht dauernd auf die Mütze zu kriegen". "Der Klassenerhalt wird brutal schwer", so Schultze, "was das Tempo angeht, ist der Aufstieg von der zweiten in die erste Liga ein Riesensprung." Nach einem Zweitliga-Jahr ohne Niederlage in der Halle und auf dem Feld werden auf den BHC andere Zeiten zukommen. "Wir werden wohl mal wieder verlieren", sagte auch Mannschaftsführerin Laura Lippmann, die überlegt hatte aufzuhören. Nachdem die 27-Jährige den kompletten Aufstiegsweg des BHC von der Oberliga bis in die Bundesliga mitgegangen ist, wollte sie nun aber doch nicht von Bord gehen.

Martin Schultze erlebte am Sonntag seine ruhigsten Momente ausnahmsweise mal während des Spiels. Vorher und hinterher herrschte bei ihm in Sachen Öffentlichkeitsarbeit Hochbetrieb: Der Erfolgscoach bediente nicht nur die Medienvertreter, sondern auch Sponsoren und Gäste aus der Politik. Schultze rechnet in der ersten Bundesliga-Saison seiner Mannschaft allein für Reisen mit Mehrkosten von 30 000 Euro.

Nachdem der BHC die Meisterschaft bereits gebührend auf Mallorca gefeiert hatte, lag der Fokus schon vor dem Finale gegen Essen auf der neuen Saison. Da es bereits im September weitergeht, gibt es keine Trainingspause. Am Dienstag steht ein erster Athletiktest an. "Wir machen zwar eine Hockeypause, aber an der Athletik müssen wir weiter arbeiten", sagte Schultze. Er wird das Trainingspensum von bisher vier auf sechs Einheiten wöchentlich erhöhen und plant dafür zwei Vormittage ein. Schultze hat keine Zweifel, dass das Team die höhere Schlagzahl mitgeht. "Die Spielerinnen sind heiß auf die Bundesliga", sagte er. Ihre Aufstiegsfreude am Sonntag widersprach dieser Aussage nicht.