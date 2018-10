Mannschaftsführerin Lena Frerichs belegte mit der U14 des Bremer HC bei der DM-Endrunde den dritten Platz. (Axel Kaste)

Krefeld. Lena Frerichs hatte ihren Job gemacht, keine Frage. Die Torjägerin und Mannschaftsführerin des Bremer HC war bei der Endrunde um die deutsche Feldhockeymeisterschaft der U14 in Krefeld an allen Treffern ihres Teams beteiligt gewesen, als Vollstreckerin oder als Vorbereiterin. Sie hatte drei Feldtore selbst erzielt, einen Siebenmeter verwandelt und eine starke Leistung geboten. Dafür wurde Frerichs im Anschluss zu Recht vom Bundestrainer als eine von insgesamt nur vier Spielerinnen ins Allstar-Team dieser Meisterschaft gewählt. Und doch war die Jungnationalspielerin aus Bremen, die als 14-Jährige in diesem Jahr bereits ihre ersten Länderspiele in der U16-Nationalmannschaft absolviert und auch schon ihre ersten beiden Länderspieltore erzielt hat, mit dem dritten Platz nicht wirklich zufrieden.

„Es war mehr drin für uns“, sagte auch ihr Trainer Martin Schultze. Sein Team hatte im Halbfinale gegen den späteren Deutschen Meister Uhlenhorst Mülheim trotz spielerischer Überlegenheit nach regulärer Spielzeit nur ein 1:1 erreicht und im dann fälligen Shoot-out unglücklich mit 1:3 verloren. „Da haben uns ein wenig Glück und Cleverness gefehlt“, sagte der BHC-Chefcoach angesichts zahlreicher Chancen, die in den zweimal 30 Minuten zuvor ungenutzt geblieben waren.

Immerhin gab es tags darauf einen versöhnlichen Abschluss für den Bremer HC, der das Spiel um Rang drei gegen den Düsseldorfer HC nach 0:2-Rückstand noch drehte und mit 3:2 gewann. Für das Siegtor in der vorletzten Minute sorgte Johanna Mühl nach Vorarbeit von Frerichs, die zuvor selbst zweimal getroffen hatte. So gelang dem Bundesliganachwuchs aus Bremen zumindest noch der Sprung aufs Treppchen und statt leerer Hände gab es vom Deutschen Hockey-Bund eine Ehrennadel in Bronze.

„Wir gehören zur deutschen Spitze in diesem Altersbereich, auch Platz drei ist ein herausragender Erfolg“, sagte Martin Schultze. Trotz der Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug behält der BHC-Macher weiter das große Ganze im Blick. „Die weibliche Jugend B gehört zu den besten acht in Deutschland, die Mädchen A sind Dritte – das ist Bestätigung unserer Nachwuchsarbeit und ein sehr gutes Zeichen“, so Schultze. „Die Saat ist gesät, es kommt was nach – und das ist das Wichtigste.“

Bremer HC: Angelina Blietz, Emilia Kaller - Lilli Bode, Lena Frerichs, Viktoria Golde, Anna Lena Griesenbeck, Josephine Kersten, Jette Kirsch, Maya Maitin, Johanna Mühl, Charlotte Müller, Greta Offen, Maya Pätzold , Friederike Real, Lea Schultze, Jun Zielo.