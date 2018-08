Bremen. Seit Donnerstag vergangener Woche hat Martin Schultze, der Cheftrainer des Erstligaaufsteigers Bremer HC, seinen Kader für die am 1. September beginnende Saison in der Hockey-Bundesliga der Damen komplett. Als letzte Spielerinnen stießen die Neuzugänge Quanita Bobbs (24/defensives Mittelfeld) und Lilian Du Plessis (26/offensives Mittelfeld) zum Aufgebot. Raus aus dem Flugzeug, eine erste kurze Trainingseinheit mit der Mannschaft, dann offizielles Fotoshooting für die neue Saison und tags darauf schon Abreise zu einem Vorbereitungsturnier nach Mülheim – auf die beiden Nationalspielerinnen Südafrikas wartete gleich ein strammes Programm.

Und das setzte sich am Wochenende beim Sparkasse-Cup in Mülheim mit drei Partien über jeweils volle Distanz fort. Der mit kompletten Aufgebot, also 17 Spielerinnen inklusive zweier Torfrauen, angereiste BHC unterlag dabei zum Auftakt dem Gastgeber mit 2:3. Die Bremer Tore erzielten die irische U 23-Nationalspielerin Edel Nyland und Lilian Du Plessis, die auch wenige Stunden darauf beim 1:2 gegen Erstligaabsteiger Club Raffelberg erfolgreich war. Ein weiterer Vergleich mit Mülheim am Sonntag ging mit 0:3 verloren. Obwohl der BHC im Rahmen der Vorbereitung weiter sieglos blieb, war Schultze nicht unzufrieden. "Wir haben noch Abstimmungsschwierigkeiten und müssen noch an den Standards und an der Taktik arbeiten, aber spielerisch war das phasenweise schon sehr ansehnlich", sagte der Trainer.