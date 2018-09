Martin Schultze (Frank Koch)

Martin Schultze wusste ein weiteres Mal in dieser Hockey-Saison nicht, ob er sich am Ende freuen oder ärgern sollte. „Hätte mir vorher jemand gesagt, dass wir 1:1 spielen, hätte ich den Punkt dankend angenommen“, sagte der Trainer des Bremer HC. Aber so, wie die Partie seiner Damen bei Rot-Weiß Köln dann gelaufen war, reichte dem Coach das Remis nicht. Was Schultze ärgerte: Der Aufsteiger von der Weser besaß genügend Chancen, endlich den ersten Bundesliga-Sieg einzufahren. Doch er nutzte sie, wieder einmal, nicht.

Beim BHC gab es andererseits genügend Gründe, sich über den Punkt zu freuen. „Das Team ist happy“, sagte Schultze, „und das ist auch richtig so.“ Denn die Spielerinnen hatten auch in den Augen ihres Trainers eine vorzügliche Leistung gezeigt. „Ich bin stolz, wie wir aufgetreten sind“, sagte er, „deswegen ist umso bitterer, dass es nicht drei Punkte geworden sind.“ Zu allem Überfluss bekam Lea Albrecht in der ersten Halbzeit einen Ball auf die Finger. Nach langer Behandlungszeit spielte sie nach dem Wechsel zwar wieder mit, aber ob sie am Sonntag im zweiten Spiel des Wochenendes beim Tabellenzweiten Düsseldorfer HC (12 Uhr) mitwirken kann, war zunächst fraglich. Nach Spielschluss stand erst einmal die Untersuchung im Krankenhaus an.

Der BHC bewies beim Tabellenfünften, dass er in der Liga inzwischen gut mithalten kann – noch eine erfreuliche Erkenntnis. Und die dritte Botschaft der Partie: Nach dem dritten Unentschieden der Saison beträgt der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz nur einen Zähler. Die Bremerinnen hätten aber auch locker bereits diesen zehnten Rang einnehmen können. In der zwölften Minute hatte Greta Schabacker das 1:0 auf dem Schläger, doch im letzten Moment kratzte eine Verteidigerin den Ball noch von der Linie. Wenig später scheiterte Marie Frerichs an Nationaltorhüterin Julia Ciupka, dann verfehlte Quanita Bobbs in aussichtsreicher Position das Tor. Bei der einzigen Kölner Chance war BHC-Torfrau Mali Wichmann auf dem Posten.

Nach zwei weiteren Chancen von Quanita Bobbs fiel in der 46. Minute auf der Gegenseite das 1:0 durch Julia Busch (46.). Es sprach schließlich für die gute Moral der Gäste, dass sie nicht nachließen und nach Vorarbeit von Lilian Du Plessis durch Edel Nyland wenigstens noch zum hoch verdienten Ausgleich kamen (49.). Kurz vor Schluss hatte der BHC allerdings auch Glück, dass den Gastgeberinnen einen Ecke verwehrt wurde.

Bremer HC: Wichmann, Bausch; Nyland, Hartmann, Galimberti, Jörns, Albrecht, Bobbs, Steikowsky, Du Plessis, Liesenhoff, Frerichs, Schabacker, Davidsmeyer, Heuser.