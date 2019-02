Das Team sei sehr motiviert in die Partie gegangen und habe sein Spiel von Beginn an durchgezogen, sagte Laura Kausche, die verletzungsbedingt nicht mitspielen konnte und Trainer Max Johannsen an der Seitenlinie vertrat. Den Auftakt zur Torserie machte Kapitänin Julia Lindgens, die zwei Siebenmeter verwandelte. Im weiteren Spielverlauf traf sie ein drittes Mal. Jette Jörns war zwei Mal erfolgreich und Marit van Erk, Lina Petersen sowie Edel Nyland je einmal. Das Braunschweiger Tor entsprang einer Ecke nach 60 Minuten. „Wir haben defensiv sehr gut gestanden“, sagte Laura Kausche. Für die Braunschweigerinnen war aus dem Spiel heraus nur wenig möglich. Und weil der BHC II diszipliniert auftrat, hatten die Gäste auch nicht viel Standards, bei denen sie hätten punkten können.

Vor dem Spieltag hatten der BHC II und der Club zur Vahr II jeweils drei Punkte. Wegen des besseren Torverhältnisses stand Vahr auf dem Vorletzten, der BHC II auf dem letzten Platz. Dank des Sieges haben die Oberneulanderinnen nun sechs Punkte und sind am CzV II vorbei gezogen. Eine Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt könnte es nach dem Stadtderby geben. Das Spiel fand am gestrigen Mittwochabend statt, ein Ergebnis lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor.

Bremer HC II: Homann, Kook, Permoser, Lindgens, Nyland, Jörns, Kaste, Echterhoff, Petersen, van Erk, Tönnies.