Hamburg. Der amtierende deutsche Meister Club an der Alster ist mehr als nur eine Nummer zu groß für den Bundesliganeuling Bremer HC. Trainer Martin Schultze war dies im Vorfeld klar gewesen – und deshalb hatte der Chefcoach sein Team in der Auswärtspartie beim verlustpunktfreien Ligaprimus entsprechend aufgestellt. Schließlich trifft der Tabellenletzte an diesem Sonntag um 14 Uhr in der heimischen BHC-Halle auf den Tabellenvorletzten Klipper THC Hamburg. Körner sparen, so lautete denn auch die Devise für diese Partie an der Alster, die die Bremerinnen am Ende etwas zu deutlich mit 2:11 (2:5) verloren haben. Beide BHC-Treffer gingen auf das Konto von Lea Albrecht, die ihre Farben in der siebten Minute sogar zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

„Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt“, lobte Schultze, ärgerte sich aber ein wenig über eine Schwächephase im zweiten Durchgang, in der sein Team innerhalb von sechs Minuten gleich vier Gegentreffer zugelassen hatte. „Da fehlte uns die nötige Aggressivität“, sagte Schultze. Ansonsten habe seine Mannschaft kompakt verteidigt und es dem Spitzenreiter schwer gemacht, zu Torerfolgen zu kommen. Zudem wusste sich Chantal Bausch einige Male auszuzeichnen. Die Torfrau kam im Spiel beim deutschen Meister zu ihrem Saisondebüt in der Hallen-Bundesliga. „Das war mal fällig und aufgrund ihrer guten Trainingsleistungen auch verdient“, sagte Schultze.

An diesem Sonntag geht es nun also gegen Klipper – mit viel Optimismus und frischen Kräften. Denn Schultze hat am Sonnabend eigens die beiden USA-Rückkehrerinnen Jule Grashoff und Svea Böker geschont. „Das vergangene Wochenende hat gezeigt, dass ein Doppelspieltag für die beiden noch eine zu hohe Belastung ist“, sagte der BHC-Coach. „Da wollte ich kein Risiko eingehen.“ In der so wichtigen Abstiegspartie gegen den direkten Konkurrenten kehren Grashoff und Böker also wieder ins Aufgebot des noch sieglosen BHC zurück, weichen werden dafür Greta Schabacker und Paula Heuser.

Bremer HC: Bausch - Hartmann, Albrecht, Steikowsky, Lippmann, Lüschen, Frerichs, Schoen, Schabacker, Davidsmeyer, Heuser.