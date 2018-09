Quanita Bobbs (rechts; hier im Heimspiel gegen Mannheim) vergab in Berlin die große Möglichkeit zur Führung des Bremer HC. (Christina Kuhaupt)

Wer in den vergangenen Monaten auf Martin Schultze getroffen ist, hat einen euphorischen und meist gut gelaunten Menschen erlebt. Endlich Bundesliga mit seinem Bremer HC, endlich mitmischen bei den besten Hockey-Mannschaften Deutschlands. Das ist schon immer sein Ziel und sein Anspruch gewesen. Doch nach dem sechsten Erstligaspiel ist die gute Laune bei Schultze endgültig futsch. „Ich bin maximal frustriert“, fasste er am Sonnabend seine Stimmung zusammen. Denn nach dem 0:1 bei Mitaufsteiger Zehlendorfer Wespen ist der BHC erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

Aber es war nicht allein das Ergebnis, das Schultze so richtig wütend machte. „Wenn wir ein gutes Spiel gemacht und nach großem Kampf 0:1 verloren hätten, wäre das okay gewesen. Aber wir hatten keine Einstellung zum Spiel. Das war unterirdisch und nicht bundesligatauglich.“ Harte Worte für seine Frauen, die an diesem Sonntag ab 14 Uhr erneut gegen einen Berliner Klub antreten müssen: Der Berliner HC kommt nach Bremen.

Doch so einfach wird Schultze das Spiel nicht abhaken können. Denn anstatt konsequent beim vermeintlich schwächsten Team der Bundesliga auf Sieg zu spielen, ließ sich der BHC vom Gegner einlullen. Und vielleicht hätte das Spiel eine andere Wendung genommen, wenn Quanita Bobbs nach vier Minuten nicht freistehend am leeren Tor links vorbeigeschossen hätte. „Da haben offenbar einige bei uns gedacht, dass wir das Spiel locker beherrschen.“ Was zu diesem Zeitpunkt noch keine BHC-Spielerin wusste: Es sollte der letzte Bremer Torschuss überhaupt an diesem Nachmittag bleiben.

Schlimmer noch: Berlins Stürmerin Hanis Nadiah Onn traf nach zehn Minuten zum Sieg der Gastgeberinnen. Typisch für den BHC, dass die Ecke eigentlich schon geklärt war. Aber eben nicht ganz, denn so kam der Ball wieder vor das Bremer Tor, wo Onn freistehend nur einzuschieben brauchte.

Trotz vieler Tore kaum Punkte

Für die Wespen erst der zweite Bundesligatreffer, die aber schon für vier Punkte reichten. Zum Vergleich: Der BHC hat bereits sieben Tore erzielt, aber erst einen Punkt verbucht. Und was dann folgte, war schwere Kost für Schultzes Nervenkostüm. „Wir hatten keine Passqualität, keine Passhärte. So kann man in der Bundesliga nicht mal gegen einen biederen Mitaufsteiger gewinnen“, ärgerte er sich. Und fragte sich: „Vielleicht hätten wir letzte Woche gegen den Club an der Alster mal 15 Tore kassieren müssen, damit wir endlich aufwachen.“

Warum es beim BHC einfach nicht auf Bundesliga-Niveau laufen will, kann Schultze noch nicht erklären. „Aber wir müssen jetzt langsam mal anfangen zu punkten.“ Denn sonst ist das Abenteuer schnell wieder beendet. Gegen den Berliner HC wird das auf der eigenen Anlage ab 14 Uhr allerdings wieder schwer. „Ich hoffe auf eine Trotzreaktion“, sagte Schultze. Aber man ahnt schon: So richtig dran glauben kann er nach der Vorstellung in der Hauptstadt nicht.

Der Bremer HC trauert um seinen zweiten Vorsitzenden Knut Letzsch, der nach einer Krankheit im Alter von 77 Jahren am vergangenen Montag verstorben ist. „Er hinterlässt bei uns im Verein eine große Lücke“, sagt Schultze. Letzsch hat große Verdienste am Ausbau der Hockey-Anlage am Heinrich-Baden-Weg in Oberneuland.

Bremer HC: Wichmann, Bausch; Nyland, Hartmann, Galimberti, Jörns, Albrecht, Bobbs, Steikowsky, Lippmann, Du Plessis, Liesenhoff, Frerichs, Schabacker, Davidsmeyer, Heuser.