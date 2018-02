In Feierlaune: Die Hockey-Damen des Bremer HC stehen zwei Spieltage vor Schluss als Regionalligameister und Aufsteiger in die Bundesliga fest. (Axel Kaste)

Die erste Sektdusche erwischte Martin Schultze völlig unvermittelt. Der Cheftrainer des Bremer HC stand auf dem Parkett in der heimischen Sporthalle am Heinrich-Baden-Weg und hatte eben noch die weibliche Jugend B des Klubs in einem Qualifikationsspiel zur nordostdeutschen Meisterschaft betreut, als ihm direkt nach Abpfiff der Partie eine Ladung Sekt über den Kopf gegossen wurde. Verantwortlich dafür waren die Spielerinnen der weiblichen Jugend A, von denen gleich sieben auch fest dem Kader der ersten BHC-Damen angehören. Und der Anlass für diese Sektdusche war ein sehr erfreulicher: Die Hockey-Damen des Bremer HC stehen als Aufsteiger in die Hallen-Bundesliga Nord fest!

Der Bremer HC hat sein Saisonziel damit vorzeitig erreicht. Da der ärgste Rivale TG Heimfeld am Sonntag in der Auswärtspartie beim Marienthaler THC nicht über ein 4:4-Unentschieden hinaus kam, ist der BHC zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze der Regionalliga Nord zu verdrängen. Bei sieben Zählern Vorsprung ist der am kommenden Sonntag, 11. Februar, anstehende direkte Vergleich in Heimfeld im Meisterschaftsrennen ebenso bedeutungslos wie die abschließende Partie am Sonntag, 25. Februar, vor heimischer Kulisse gegen den DHC Hannover.

Heimfeld patzt

„Es gibt Schlimmeres“, sagte ein zwar nasser, aber sehr gut gelaunter Martin Schultze wenig später. Der Sprung in die Erstklassigkeit, er kam für den auch auf europäischer Bühne profilierten Vereinstrainer zwar nicht unverhofft, einzig der Zeitpunkt überraschte ihn. Nachdem der BHC am Freitagabend im Derby beim Club zur Vahr einen 8:2-Erfolg vorgelegt hatte, sei es für ihn nicht zu erwarten gewesen, „dass Heimfeld an diesem Wochenende gleich zweimal nur unentschieden spielt“. Aber es sei ihm durchaus recht, ergänzte Schultze, denn nun könne definitiv nichts mehr passieren, „und das ist beruhigend“. Einen solchen Aufstieg quasi auf dem Sofa zu erleben und nicht nach eigenem Zutun in einem verschwitzten Trikot zu feiern, „das ist schon komisch – und das habe ich in meiner Laufbahn auch so noch nicht erlebt“, sagte Martin Schultze.

Der Erfolgstrainer: Martin Schultze hat den Bremer HC zu einer führenden Adresse gemacht. (Axel Kaste)

Also musste beim BHC improvisiert werden. Die Nachricht vom Aufstieg verbreitete sich am Nachmittag in Klubkreisen in Windeseile, und nach und nach trafen auch die übrigen Spielerinnen des Regionalligameisters in der Halle ein. Darunter auch Mannschaftsführerin Laura Lippmann, die in Hannover bei einer Familienfeier weilte, sich dann aber kurzerhand in den Zug nach Bremen setzte. „Wir werden mit der Mannschaft am Abend auf jeden Fall noch zünftig feiern“, sagte die mit 27 Jahren bereits älteste Spielerin im jungen und mit vielen Talenten gespickten Kader.

Der Aufstieg in die Hallen-Bundesliga ist die vorläufige Krönung einer imposanten Entwicklung beim BHC. Und sie ist ganz eng mit dem Namen Martin Schultze verbunden. Als der A-Lizenz-Inhaber im Sommer 2005 nach Bremen kam, lag das Damenhockey beim BHC komplett brach. Unterbau? Ebenfalls Fehlanzeige, es gab weder eine A- noch eine B-Jugend. Nach intensiver Aufbauarbeit ist der Bremer HC nun in etwas mehr als zwölf Jahren aber zu einer guten Adresse im deutschen Damenhockey geworden. Seit 2014 hat der Klub im weiblichen Nachwuchsbereich fünf Deutsche Meisterschaften gewonnen, vier auf dem Feld, eine in der Halle. Er hat ganz nebenbei etliche Jugend- und auch Junioren-Nationalspielerinnen hervorgebracht. Und spielt nun in der Bundesliga, in der unter anderem der frisch gekürte deutsche Hallenmeister Club an der Alster oder der Uhlenhorster HC als Gegner warten.

"Die Mädchen sind unglaublich gierig"

„Die kommen in der nächsten Saison alle nach Bremen, das wird eine fantastische Sache“, sagte Schultze, der sich nach eigener Schilderung allerdings erstmal zwicken musste, um zu überprüfen, dass das auch alles wirklich wahr sei: „Ich habe selten so eine Gänsehaut gehabt.“ Der Traum von der Bundesliga ist also Wirklichkeit. Zunächst einmal in der Halle, „das war für uns der Bonus“, sagte Laura Lippmann. Denn Priorität habe eigentlich die Feldsaison, wo der BHC aktuell als Herbstmeister der Zweiten Liga Nord überwintert und ebenfalls den Sprung in die Erstklassigkeit anstrebt. „Die Mädchen sind unglaublich gierig“, sagte Schultze. „Alle ziehen mit, alle wollen – dieser Aufstieg ist der Lohn dafür.“

Für Schultze, der beim Bremer HC in Personalunion auch als Sportlicher Leiter und Geschäftsführer tätig ist, beginnen damit ganz intensive Wochen. Es gilt, die Rahmenbedingungen für Erstligahockey in Bremen zu schaffen, Sponsoren zu begeistern, die Kosten abzusichern, den Kader weiter zu verstärken. „Da kommt einiges auf uns zu“, sagte Martin Schultze. „Aber das kann auch noch zwei, drei Wochen warten – erstmal wollen wir diesen Erfolg genießen.“