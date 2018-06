Die Frauen des Bremer HC feiern ihren Aufstieg. (Axel Kaste)

Die Hockey-Damen des Bremer HC grüßen als Bundesligist: Durch einen 2:0 (0:0)-Erfolg beim Tabellendritten Klipper Hamburg machte das Team von Trainer Martin Schultze am Sonntagnachmittag vorzeitig den Titelgewinn in der 2. Bundesliga Nord und damit den Aufstieg in die Beletage des Feldhockeys perfekt. Die Treffer für die Bremerinnen, die bereits in der abgelaufenen Hallensaison den Sprung in die Erstklassigkeit geschafft hatten, erzielten Svea Böker (47. Minute) und Juliane Grashoff. Die ausstehende Partie am Sonntag, 17. Juni um 11.30 Uhr vor heimischer Kulisse gegen Tabellenschlusslicht ETUF Essen wird damit zu einem Schaulaufen für den BHC, der bei fünf Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Eintracht Braunschweig nicht mehr von Rang eins verdrängt werden kann.

Bremer HC: Wichmann - Kaste, Hartmann, Jörns, Deckert, Steikowsky, Lippmann, Musiol, Böker, Liesenhoff, Grashoff, Frerichs, Schoen, Schabacker, Davidsmeyer, Heuser