Großer Rückhalt: BHC-Torfrau Chantal Bausch verhinderte mit tollen Paraden eine höhere Niederlage. (Axel Kaste)

Mannheim. Die Auswärtsreise des Bremer HC an diesem Doppelspieltag der Hockey-Bundesliga stand bisher unter keinem guten Stern. Bereits die Anreise am Freitag gestaltete sich aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens mit vielen Staus auf der Autobahn äußerst zäh. Die beiden Kleinbusse mit den BHC-Spielerinnen und dem Trainerstab erreichten erst nach sieben Stunden Fahrtzeit das erste Etappenziel in Mannheim, wo sich der zudem personell geschwächte Liganeuling beim gastgebenden HC am Sonnabend mit 1:3 (0:1) geschlagen geben musste.

Überdies gewann der direkte Abstiegskonkurrent Zehlendorfer Wespen überraschend sein Heimspiel gegen Uhlenhorst Mülheim mit 2:1, sodass der Abstand für den Bremer HC auf die Nichtabstiegsränge nach diesem zehnten Spieltag auf vier Zähler angewachsen ist. Ein Ergebnis, das BHC-Trainer Martin Schultze naturgemäß so gar nicht geschmeckt hat. Denn der Druck auf die Bremerinnen ist damit vor der nächsten Partie an diesem Sonntag beim Tabellenachten Münchner SC (Beginn 12 Uhr) noch weiter gewachsen.

Du Plessis beim Nationalteam

Nach der Niederlage in Mannheim hatte der BHC-Tross noch am Nachmittag die Weiterreise in Richtung Bayern angetreten – musste aber für die Übernachtung bereits kurz vor Augsburg Station machen, da in und rund um München aufgrund des Oktoberfestes keine Hotelzimmer in ausreichender Zahl und vor allem nicht zu einem erschwinglichen Preis zu finden waren. Martin Schultze hofft, dass sein Team allen Strapazen zum Trotz beim MSC dennoch einen guten Auftritt hinlegen wird. Und er hofft, zumindest wieder auf Emma Davidsmeyer zurückgreifen zu können. Die U 21-Nationalspielerin hatte sich eine Erkältung eingefangen und wurde deshalb am Sonnabend geschont. Zudem muss der BHC an diesem Wochenende komplett auf Lilian Du Plessis verzichten. Die Südafrikanerin ist für einen Einsatz in der Hallen-Nationalmannschaft ihres Landes nominiert und zu einer Lehrgangsmaßnahme einberufen worden. Erst am Dienstag kehrt Du Plessis nach Bremen zurück. „Damit haben uns gleich zwei tragende Säulen gefehlt“, sagte Martin Schultze, dessen Team in Mannheim aber keineswegs enttäuscht hat.

Gestützt auf eine überragende Torfrau Chantal Bausch, die diesmal den Vorzug vor Mali Wichmann erhalten hatte, bot der Tabellenvorletzte aus Bremen dem Topteam aus Mannheim lange Paroli. Im ersten Viertel besaß Edel Nyland sogar zwei Gelegenheiten, den Gast in Führung zu bringen, scheiterte jedoch im Abschluss. Statt dessen traf der MHC kurz vor der Pause nach einer Ecke durch Stine Kurz zum 1:0 (28.). Nach dem Seitenwechsel meldete sich der Außenseiter wieder zurück, als Nina Steikowsky nach schöner Einzelleistung aus zentraler Position der Ausgleich gelang (34.). Was dann passierte, ärgerte Trainer Schultze allerdings schon ein wenig. Mannheim kam nämlich jeweils nach einer Ecke noch zu zwei weiteren Toren. „Das war unnötig“, sagte Schultze. „Das hätten wir vorher besser verteidigen müssen.“ Die Chance, es besser zu lösen, hat der Bremer HC nun an diesem Sonntag. „Es wäre schön und wichtig, wenn wir aus München etwas mitnehmen“, sagte Schultze.

Bremer HC: Bausch, Wichmann - Nyland, Hartmann, Galimberti, Jörns, Albrecht, Bobbs, Steikowsky, Lüschen, Grashoff, Liesenhoff, Frerichs, Schabacker, Heuser.