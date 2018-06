Viel Routine für den Erstligaaufsteiger Bremer HC: Neuzugang Quanita Bobbs absolvierte bereits 110 Länderspiele für Südafrika und ist für ihr Land auch bei der anstehenden WM in London im Einsatz. (Imago)

Bremen. „Wenn wir die Bundesliga angehen, dann gehen wir sie richtig an.“ Diese Aussage stammt von Henning Mühl, dem Hockey-Abteilungsleiter des Bremer HC, getätigt wenige Tage nach dem Gewinn der Zweitligameisterschaft. Eine Aussage, der der Erstligaaufsteiger jetzt Taten folgen lässt: Zu Wochenbeginn gab der Klub die Verpflichtung von gleich fünf Spielerinnen aus dem Ausland bekannt, darunter auch zwei Nationalspielerinnen mit WM-Erfahrung.

Mit Quanita Bobbs (24/defensives Mittelfeld) und Lilian Du Plessis (26/offensives Mittelfeld) schließen sich zur neuen Saison zwei Akteurinnen dem BHC an, die fest zum Stamm der Auswahl Südafrikas gehören. Bobbs bringt die Erfahrung von 110 Länderspielen für den WM-Neunten von 2014 mit an die Weser, Du Plessis – aufgrund ihrer Schnelligkeit und Torgefährlichkeit auch im Sturm einsetzbar – spielte bereits 128-mal für den aktuellen Weltranglisten-14. und erzielte bisher 58 Tore im Nationaltrikot. „Quanita und Lilian sind das Herzstück der südafrikanischen Mannschaft“, sagt BHC-Trainer Martin Schultze über das Mittelfeldduo des mehrfachen Kontinentalmeisters, „beide haben ihre Leistungsfähigkeit im internationalen Bereich unter Beweis gestellt.“

Für die Innenverteidigung hat der Erstligaaufsteiger die 26-jährige Argentinierin Luciana Galimberti verpflichtet. „Eine bärenstarke Verteidigerin“, sagt Schultze über die Mannschaftsführerin des Erstligaklubs Ferrocarril Mitre aus der Nähe von Buenos Aires. Aus der Region stammt auch Offensivspielerin Celeste Gandolfo (26), die in der zweiten argentinischen Liga zu den besten Angreiferinnen zählt. Weit gereist ist auch Neuzugang Nummer fünf: Edel Nyland, irische U 23-Nationalspielerin, war zuletzt während ihres Studiums in den Staaten zwei Jahre in der US College League aktiv und erzielte dort als Stürmerin in der abgelaufenen Serie 21 Tore.

„Für einen Aufsteiger ist das doch schon mal ein nettes Paket“, sagt Martin Schultze, „ich bin mehr als glücklich darüber.“ Geballte Routine hatte er sich gewünscht. Und geballte Routine hat er nun auch erhalten für sein Team, das im Gros erst 17, 18 Jahre jung ist.

„Wir haben enorm viel Erfahrung dazubekommen und den Kader mit viel Qualität aufgefüllt“, sagt der Cheftrainer. Und das sei auch notwendig gewesen, um in der Bundesliga bestehen zu können. Was den Offensivbereich angeht, sind für ihn die Personalplanungen damit abgeschlossen. „Unser Grundgerüst steht“, sagt Schultze.

Für die Defensive hält der BHC indes weiter Ausschau nach möglichen Neuverpflichtungen, „da sind wir noch am Scouten“, bestätigt der 45-Jährige. Ein, zwei Verteidigerinnen möchte der Klub noch unter Vertrag nehmen. Und grundsätzlich ist der Bedarf auch gegeben, da mit Svea Böker, Juliane Grashoff (beide Studium in den USA), Henriette Deckert (studienbedingter Wechsel zum Uhlenhorster HC nach Hamburg), Emily Schoen (prüfungsbedingte Pause), Charlotte Kaste (Auslandssemester in Madrid) und Laura Musiol (2. Damen) gleich sechs Akteurinnen aus dem Meisterkader nicht mehr zur Verfügung stehen. Zudem erwartet den BHC in der Anfang September beginnenden Erstligasaison ein hartes Programm: Bis zum Beginn der Winterpause im November sind bereits zwei Drittel aller Saisonspiele zu absolvieren.

Mit der Irin Edel Nyland wird der erste Neuzugang bereits Ende Juli zum Team stoßen. Die Argentinierinnen Galimberti und Gandolfo erwartet Schultze am 9. beziehungsweise 13. August erstmals im Training. Noch etwas länger muss der Cheftrainer indes auf die Südafrikanerinnen warten, die beide bis zum 5. August noch für ihr Land bei der am 21. Juli beginnenden Weltmeisterschaft in London im Einsatz sind. Die Nationalspielerinnen gönnen sich im Anschluss noch ein paar Tage Heimaturlaub und stoßen am 16. August dazu.

Einen Tag später steht für den Erstligaaufsteiger mit der Teilnahme am hochkarätig besetzten Sparkassen-Cup in Mülheim die erste Standortbestimmung an. „Wir haben dann noch zwei Wochen Zeit, um uns einzuspielen“, sagt Martin Schultze und ergänzt: „Ich bin gerade sehr positiv gestimmt in Sachen Klassenerhalt.“