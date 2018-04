Nach Ende der Spielzeit stand 1:3 aus Bremer Sicht auf der Anzeige. Trainer Christian Bremer macht seinem Team keinen Vorwurf, sagt er. Dass die jungen Spieler Lehrgeld zahlen, sei normal.

Fünf erfahrene Leute ließ der Trainer zu Hause. Zwei, weil sie zeitlich nicht konnten, drei, weil sie nicht zum Training erschienen. Die neue Professionalität hat der BHC in der Winterpause ausgerufen. Dadurch fuhr Christian Bremer mit einem jungen, unerfahren Team nach Hannover, während die Gastgeber eine routinierte Mannschaft aufstellten. Gegen die habe sein Team eigentlich ganz gut gespielt, erzählte der Trainer. „Wir hatten mehr Ballbesitz.“ Allerdings kam nicht viel dabei raus. Hannover ging in Führung. Nur fünf Minuten später schaffte Debütant Felix Knabe durch einen Ecken-Nachschuss den Ausgleich. Mit einem 1:1 ging es in die Pause.

Die zweite Spielhälfte ging aus Sicht der Bremer eigentlich ganz gut los; sein Team habe viele Bälle in den gegnerischen Kreis gebracht und den Druck hoch gehalten, so Christian Bremer. „Da waren die anderen auch konditionell nicht mehr in der Lage, unseren Pässen zu folgen.“ Eigentlich hätten die Bremer das Spiel gewinnen müssen, doch die Kugel ging einfach nicht rein. Mal hielt der Torwart, mal ging der Ball daneben, mal hat der Spieler den Ball für den Schuss nicht richtig getroffen.

Dazu kam die mangelnde Chancenverwertung bei Standards: fünf von sechs Ecken kamen nicht an. Dafür nutzten die Hannoveraner ihre Möglichkeiten und traf zwei weitere Male. Ein Grund dafür sei sicherlich das Ausscheiden von Lennart Schmiedeken. Der erfahrene Abwehrspieler musste beim Stand von 1:1 mit Knieproblemen vom Platz, der Trainer daraufhin das Team umstellen.

„Was uns nicht geholfen hat, waren die Ergebnisse vom Wochenende davor“, sagte Christian Bremer. Bei einem Vorbereitungsturnier in Hannover schlug der BHC zum Teil stärkere Teams. Das sei den Jungs wohl zu Kopf gestiegen. Insofern sei die Niederlage jetzt gar nicht so schlecht.

Bremer HC: Knabe, Hattinga (Tor), Ripka, Schmiedeken, Aßkamp, Günnermann, Jovy, Bellmann, Jagt, Schnabel, Rohrdanz, Kausche, Hartmann, Conradi, Tecklenburg, Benter.