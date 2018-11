Auf den schwer zu spielenden Bahnen hatten die Damen einige Mühe. Während das Team nach Hölzern deutlich führte (5224:5122), bedeutete erst eine Acht im letzten Wurf den Sieg nach Punkten (7:5). „Das waren keine Bahnen für Linkshänder“, waren sich Lippka und Grziwa einig.

Bei ihrem ersten internationalen Einsatz holte Anja Reinicke bei den „Old Girls“ zu Beginn die Führung, die bis zum Schluss nicht mehr aus den Händen gegeben wurde (8:4 Punkte, 5170:5102 Holz). Bei den „Old Boys“ gab es keinen Zweifel am Sieg. Torsten Rohde musste sich zwar zu Beginn dem stärksten Dänen geschlagen geben, am Ende fiel der Sieg jedoch deutlich aus (10:2 Punkte, 5418:5284 Holz). Auch die Herrenmannschaft gewann souverän (8:4 Punkte, 5478:5332 Holz). Der klare Gesamtsieg soll jetzt beim nächsten Aufeinandertreffen verteidigt werden. Nach einem neuen Turnus laden die Dänen erst in zwei Jahren wieder zum Länderspiel ein.