Christian Prokop (Koch)

Die Meldung von Radio Bremen, die Anfang August die Runde machte, wäre für die Handball-Fans in Bremen und umzu zu schön gewesen. Knapp eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark, so hieß es, sollte das deutsche Männer-Team in der ÖVB-Arena am 4. Januar 2019 sein vorletztes Vorbereitungsspiel bestreiten. Daraus wird aber nichts – auch zum Leidwesen der Hallenbetreiber. „Es gab mal ein Gespräch“, sagte ÖVB-Hallenchef Andreas Adolph dem WESER-KURIER, „der Killer war aber die Anwurfzeit um 16.15 Uhr.“

Die Anwurfzeit an jenem ersten Freitag im neuen Jahr stand im Raum, weil die ARD die Partie offensichtlich live übertragen möchte. Immer wieder bemühen sich die Verantwortlichen der ÖVB-Arena um große nationale Sportereignisse, erst im August fand auf der Bürgerweide das Volleyball-Länderspiel der Frauen zwischen Deutschland und den Niederlanden statt. Doch da am 2. Januar (19 Uhr) und 3. Januar (17 Uhr) das Feuerwerk der Turnkunst in Bremen gastiert, lassen die notwendigen Umbaumaßnahmen in der Halle ein Handballspiel bereits am Nachmittag des nächsten Tages nicht zu.

Damit scheint die Handball-WM vom 10. bis 27. Januar 2019 einen Bogen um Bremen zu machen. Als Spielorte in Deutschland sind Berlin (Gruppe A mit dem deutschen Team) und München (Gruppe B), Köln (eine Hauptrunden-Gruppe und President's Cup der schlechter platzierten Mannschaften) sowie Hamburg (Halbfinale) vorgesehen. „Das Präsidium des Deutschen Handballbundes hat sich einstimmig für die vier größten deutschen Städte entschieden“, begründete DHB-Präsident Andreas Michelmann die Auswahl im Vorjahr, „wir geben dem Handball große Bühnen und folgen in der Turnierplanung der Philosophie, unseren Sport von Süd nach Nord zu präsentieren. Damit kommen wir unserem Partner Dänemark im Laufe der WM so nah wie möglich und schaffen einen auch für die teilnehmenden Teams optimalen Rahmen.“ Herning und Kopenhagen, wo auch das Finale gespielt wird, sind die dänischen Spielorte.

Anlässlich der deutschen Heim-WM 2007, damals noch in einem anderen Modus ausgetragen, war Bremen sogar ein Spielort – wenn auch ohne deutsche Beteiligung. Sechs Partien fanden damals hier statt. Organisator war der Bremer Thomas Gerster, der seit 2005 insgesamt mehr als 30 Handball-Länderspiele auf die Beine stellte und im vergangenen Jahr in Oldenburg auch eine WM-Vorrundengruppe der Frauen mit 15 Begegnungen verantwortete. Inzwischen hat sich der 71-Jährige allerdings weitgehend als Veranstalter von Handballspielen verabschiedet. „Vor der WM mache ich jedenfalls nichts“, sagte er und schloss aus, noch ein Länderspiel in Bremen zu veranstalten.

Dennoch könnte es eine minimale Chance geben, dass Bremen ein Testspiel für die WM 2019 erhält – obwohl DHB-Pressesprecher Tim-Oliver Kalle sich zu keiner Aussage bewegen ließ, wo die beiden Partien am ersten Januar-Wochenende stattfinden. Im Gespräch waren – und sind möglicherweise noch immer – Hannover für den 4. und Düsseldorf für den 6. Januar. Aber für den Fall, dass für das letzte Vorbereitungsspiel noch eine Halle gesucht wird, stünde die ÖVB-Arena zur Verfügung. „Der 6. Januar wäre für uns theoretisch denkbar“, sagte Andreas Adolph, „da würden wir alles in die Wege leiten.“

Knapp vier Monate vor dem Eröffnungsspiel am 10. Januar in Berlin gegen Südkorea verkündete DHB-Präsident Andreas Michelmann am Dienstag in Köln die sportliche Zielsetzung für die WM. „Wenn du Gastgeber bist, willst du so lange dabei sein wie möglich“, sagte er. Zur Erinnerung: 2007 wurde die DHB-Vertretung im eigenen Land unter Heiner Brand Weltmeister. Der damalige Meistertrainer ist aktueller WM-Botschafter und sieht das Weltereignis „für den Handball als Riesenchance“.

Auch der jetzige Coach hätte nichts dagegen, nach der verpatzten EM Anfang dieses Jahres in die Fußstapfen von Heiner Brand zu treten. „Man hat 2007 gesehen, was geht, wenn sich ein Team in einen Rausch spielt“, sagte Christian Prokop in Köln. Das war auch 2016 zu beobachten, als sich die Deutschen mit dem Bremer Finn Lemke als Rückhalt der Abwehr in Polen sensationell den EM-Titel sicherten. Damals hieß der Trainer Dagur Sigurdsson. Nach dem schwachen neunten EM-Platz 2018 in Kroatien hätte Prokop nach knapp einjähriger Tätigkeit seinen Posten schon fast wieder räumen müssen – er steht bei der Heim-WM unter Erfolgsdruck.

In der Vorrundengruppe A trifft das DHB-Team zwischen dem 10. und 17. Januar auf Südkorea, Brasilien, Russland, Weltmeister Frankreich und Serbien. Die jeweils drei Besten der vier Gruppen erreichen die Hauptrunde – die Deutschen würden im Erfolgsfall die WM in Köln fortsetzen. Die beiden bestplatzierten Mannschaften der zwei Hauptrundengruppen bestreiten am 25. Januar in Hamburg die Halbfinals.

Im Gegensatz zur mehrwöchigen gemeinsamen Vorbereitung der Fußballer versammelt Christian Prokop seine Akteure nur an insgesamt 20 Tagen, verteilt auf vier Monate. Die heiße Phase beginnt Ende Oktober mit den EM-Qualifikationsspielen gegen Israel und Kosovo. Vor und nach Weihnachten folgen zwei Kurz-Lehrgänge inklusive eines Testspiels gegen Polen am 12. Dezember. Anfang 2019 beendet das Trainingslager mit den Spielen am 4. und 6. Januar die Vorbereitungszeit – wahrscheinlich ohne Stippvisite in Bremen.