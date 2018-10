Der Bremer Malte Dittrich hat seinen Prozess gegen nden DFB verloren, kämpft nun aber als Interessenvertreter für einen Schiedsrichter-Kollegen weiter. (Charlotte Behr)

Revision abgelehnt: Malte Dittrich lag noch auf dem Bett in einem New Yorker Hotelzimmer, als er an diesem Morgen bei einem Blick auf sein Handy erfuhr, dass das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt seine Nichtzulassungsbeschwerde als unbegründet zurückgewiesen hat. Umhauen im Wortsinn konnte ihn diese Nachricht also nicht.

Ein wenig geknickt war er indes schon. Denn nach drei langen Jahren hatte er es nun schwarz auf weiß: Seine Klage gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist gescheitert, „ein Zurück“, sagt Malte Dittrich, „gibt's nicht mehr“.

Schiedsrichter sind keine Angestellten des DFB: Das Urteil, das das Landesarbeitsgericht (LAG) in Hessen im März dieses Jahres in der Berufungsverhandlung getroffen hatte, ist also rechtskräftig. Für den Bremer Malte Dittrich bedeutet die Entscheidung aus Erfurt zudem auch: seine Schiedsrichterkarriere ist beendet – endgültig.

Mehr zum Thema Klage gegen den Deutschen Fußball-Bund Malte Dittrich gibt nicht auf Malte Dittrich strebt bei seiner Klage gegen den DFB eine Revision an. Das Bundesarbeitsgericht in ... mehr »

Zwischen 2006 und 2015 war Dittrich für den DFB als Unparteiischer tätig gewesen. Dabei war der heute 35-Jährige 64-mal in der 3. Liga, mehr als 100-mal als Schiedsrichter-Assistent in der 2. Bundesliga und in 20 Partien auch als vierter Offizieller in der 1. Bundesliga im Einsatz.

Schiedsrichter, die auf der DFB-Liste geführt werden, erhalten einen Vertrag, der jeweils für eine Saison gilt. Sie gehen ihrer Tätigkeit im Nebenberuf nach, erhalten aber neben dem Honorar für die Spielleitung auch ein jährliches Grundgehalt.

Dittrich hat in seiner aktiven Zeit als Elite-Schiedsrichter also neun zeitlich befristete Verträge erhalten. Verträge, die indes nach Auffassung der neunten Kammer am LAG in Frankfurt kein Arbeitsverhältnis begründen, sondern lediglich eine Rahmenvereinbarung seien.

Mehr zum Thema Kommentar über den DFB Teilzeit-Schiris Der Bremer Malte Dittrich ist mit seiner Klage gescheitert. Dem DFB bleibt damit eine teure ... mehr »

Dittrich sah und sieht dies anders – und legte deshalb eine sogenannte Entfristungsklage ein, als ihm im Juni 2015 vonseiten des DFB kein weiteres Vertragsangebot vorgelegt wurde. Der Bremer wollte seine Karriere fortsetzen, „das war mein Beweggrund“.

Jetzt also muss Dittrich einen Schlussstrich ziehen. Unter seine Schiri-Laufbahn ebenso wie unter seinen Rechtsstreit gegen den DFB. „Ich nehm's sportlich“, sagte sich Malte Dittrich in diesem Moment in seinem Hotelzimmer.

New York war für ihn und seine Freundin die letzte Station eines Vier-Städte-Trips in den USA. Erfurt als letzte Station in seinem Prozess gegen den DFB, das hätte er sich gewünscht. „Meiner Überzeugung nach wäre es schon von grundsätzlicher Bedeutung gewesen, dass das höchste deutsche Gericht seine Rechtsmeinung zu dieser Thematik abgibt“, sagt der promovierte Rechtsanwalt für Sport- und Sportarbeitsrecht, der sich bei seiner Klage gegen den DFB selbst vertreten hat.

Mehr zum Thema Klage gegen den Deutschen Fußball-Bund Entscheidung vertagt Die Güteverhandlung im Prozess des Ex-Schiedsrichters Patrick Schult gegen den DFB endet ohne ... mehr »

Nun ist die Prozessakte Dittrich also geschlossen. Doch es gibt eine weitere Akte, in der ebenfalls der Name Malte Dittrich auftaucht und die derzeit am Arbeitsgericht Verden geführt wird.

Dort nämlich wird in einem ähnlich gelagerten Fall die Klage des ehemaligen Referees Patrick Schult verhandelt. Und Schult wird dabei von Malte Dittrich als Anwalt vertreten. „Jetzt kämpfe ich als Interessenvertreter für den Kollegen“, sagt Dittrich.

Die Ausgangslage im Fall Schult – sie ist ähnlich und doch anders, weil die Vorsitzende Richterin Susanne Trautmann in Verden nicht an das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hessen gebunden ist, betont Dittrich. „Was vorher war, ist völlig egal. Das Gericht in Verden kann völlig frei entscheiden.“

Mehr zum Thema Klage abgewiesen DFB muss Spitzen-Referees nicht fest anstellen Mehr als zwei Jahre hat der frühere Schiedsrichter Malte Dittrich gegen den Deutschen Fußball-Bund ... mehr »

Bis zum 30. Juni 2018 wurde Patrick Schult vier Jahre lang als Schiedsrichter auf der DFB-Liste geführt. Seinen letzten Einsatz hatte der in Lauenbrück (Landkreis Rotenburg) heimische Zeitsoldat am 5. Mai beim Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und dem Halleschen FC.

Weil er danach von der Elitekommission des DFB nicht mehr berücksichtigt wurde, klagt der 32-Jährige nun also ebenfalls auf Weiterbeschäftigung. „Wir wollen rechtlich erstreiten, dass er seine Karriere fortsetzen kann“, sagt Malte Dittrich.

Die obligatorische Güteverhandlung hat in diesem Rechtsstreit bereits stattgefunden, ein Vergleichsangebot kam dabei Ende August dieses Jahres nicht auf den Tisch. Und deshalb wird der Prozess in Verden nun am Dienstag, 15. Januar 2019, um 12.30 Uhr mit der Kammerverhandlung fortgesetzt.

Mehr zum Thema Klage gegen den Deutschen Fußball-Bund Dittrichs Rechtsstreit mit dem DFB sorgt für Spannung Ein Bremer klagt gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Das Urteil wird mit Spannung erwartet. Die ... mehr »

Dabei gilt es abermals zu klären, ob ein Schiedsrichter, der auf der DFB-Liste geführt wird, ein Arbeitnehmer ist. Womöglich gilt es darüber hinaus aber auch zu klären, ob es sich schon bei einer einzelnen Spielleitung um ein befristetes Arbeitsverhältnis handeln könnte.

Eine Fragestellung, die auch das Landesarbeitsgericht in Hessen aufgeworfen hatte, über die man aber nicht zu entscheiden hatte, da im Fall Dittrich die Klage erst nach Ablauf der diesbezüglich geltenden Drei-Wochen-Frist eingereicht wurde.

Im Fall Schult wiederum wurde diese Frist gewahrt – und eben dort setzt die Klage nun auch an. Durch den Rahmenvertrag mit dem DFB werde ein Arbeitsverhältnis begründet, argumentiert Malte Dittrich.

Mehr zum Thema Urteil: Unparteiische sind keine Angestellten Klage von Bremer Schiedsrichter gegen DFB abgewiesen Der Bremer Schiedsrichter Malte Dittrich ist auch in zweiter Instanz mit seiner Klage gegen den DFB ... mehr »

Es seien typische Arbeitnehmermerkmale gegeben, „Schiedsrichter sind fachlich, zeitlich und örtlich weisungsgebunden“, sagt der Jurist. „Der DFB teilt die Schiedsrichter in einen Dienstplan ein und erteilt klare Anweisungen zur Ausführung des Regelwerks.“

Das alles spräche für eine abhängige Beschäftigung und nicht für eine selbstständige Tätigkeit. Malte Dittrich ist im Thema. In seiner persönlichen Angelegenheit hat er in New York besagten Schlussstrich bezogen – und blickt nun der Verhandlung in Verden mit großer Spannung entgegen.