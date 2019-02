Jan Krischan Zahn siegt im Riesenslalom vor Leander Schreiber und dessen Bruder Julian

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bremer Ski-Team dominiert am Silbersattel

Rainer Jüttner

Bremen. Als am Ende alle Athleten des Bremer Ski-Clubs von Hans-Dieter Böschen mit Original Thüringer Bratwürsten im Ziel belohnt wurde, hatten sie den Bremer Sportwart alpin zuvor mit ihren starken Leistungen vollends überzeugt. Denn das Bremer Ski-Team dominierte bei den Berliner Meisterschaften am Silbersattel in Thüringen.