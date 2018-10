Arne Kattert, Auszubildender beim Sportgarten, vor einem Container mit Ausrüstung in der Bremer Überseestadt. Eine ähnliche Box in gelber Farbe trat jetzt den Seeweg nach Afghanistan an. (Roland Scheitz)

Der Sportgarten in der Pauliner Marsch ist längst zu einer Institution geworden. Eine Einrichtung, um die Bremen auch international beneidet wird. Seit mehr als 19 Jahren bietet sie Jung und Alt viele Möglichkeiten, sich aktiv zu betätigen. Der Sportgarten wuchs seit seiner Eröffnung am 1. Juli 1999 kontinuierlich. Die Anzahl der angebotenen Sportarten stieg auf 20, und inzwischen gibt es weitere Standorte in der Überseestadt und im alten Postamt 5 gleich neben dem Bremer Hauptbahnhof.

Immer schon ist der Sportgarten ein Ort gewesen, an dem Jugendliche maßgeblich mitbestimmen, wie ihr Sportgelände gestaltet sein soll. Und immer schon ist die als Verein geführte Einrichtung international ausgerichtet gewesen. In der Pauliner Marsch treffen sich Menschen ungezählter Nationalitäten – nicht nur mit Bremen als Heimatstadt. „Internationale Kontakte sind ein wichtiges Thema im Sportgarten“, sagt Vereinsvorstand und -gründer Ulli Barde. Der One-Nation-Cup, das von Ulli Barde und Werders heutigem Aufsichtsratschef Marco Bode 2006 ins Leben gerufene Fußball-Turnier mit Teilnehmern von allen fünf Kontinenten, führte ebenso die Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen wie viele andere Besuche und Gegenbesuche.

Intensive Kontakte des Sportgartens bestehen seit Langem zu Bremens Partnerstadt Durban, wo es seit 2008 eine ähnliche Einrichtung wie an der Weser gibt. So vermittelt der Sportgarten jungen Leuten zum Beispiel die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit dem Freiwilligendienst Weltwärts im südafrikanischen Isithumbas am Stadtrand von Durban ein Jahr im dortigen Sportgarten mitzuarbeiten. Einer dieser Freiwilligen war 2015 Moritz Kistenfeger, der auch jetzt als Student in Münster die Verbindung nach Bremen und zu Ulli Barde aufrecht erhält. Und der ein Projekt gestartet hat, das mit Hilfe des Sportgartens am Ende Jugendliche in Afghanistan glücklich machen soll. Der begeisterte BMX-Fahrer Kistenfeger hat 2016 einen Spendenaufruf gestartet, um in Kabul den Fahrradklub „Drop and Ride“ zu unterstützen.

Ende vergangener Woche ging ein Container, prall gefüllt mit Equipment für den BMX-Sport – unter anderem mit Rädern, Schutzkleidung und Rampen –, auf seine mehrwöchige Seereise. Der Auszubildende des Sportgartens, der angehende Sportfachmann Arne Kattert, hatte die gesammelten Gegenstände zusammen mit Moritz Kistenfeger fein säuberlich in dem Container verstaut, der leer von der Bremer Firma CHS gespendet wurde und bald als Aufbewahrungsbox von „Drop and Ride“ dienen wird. Die Kosten des Transports übernahm Engagement Global, ein Service für Entwicklungsinitiativen. „Den Jugendlichen in Durban oder in Kabul wollen wir eine Chance zur Teilhabe bieten“, sagt ein zufriedener Ulli Barde, der mit seinen Helfern zwei Jahre an diesem Projekt gearbeitet hat.